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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je danas pred demonstrante, okupljenim radnicima GSP-Beograd, koji su došli ispred predsedništva Srbije i razgovarao sa njima.

Predsednik je izašao i razgovarao sa građanima, naglasivši da je zahvalan svima koji su došli i na pristojan način protestovali.

- Bez obzira na to kakva su vam politička uverenja. Do srede ću vam dati odgovor, najkasnije u četvrtak ujutru. Biće delegacija vaša ovde, ja ću ih primiti unutra i dobićete odgovor. Hvala najlepše i sve najbolje vam želim - kazao je predsednik.

Nakon obraćanja predsednika, usledio je i gromoglasan aplauz prisutnih demonstranata i građana, koji i kada drugačije misle, pokazuju da uvek poštuju šefa države, koji je izašao među građane, razgovaramo sa njima i obećao rešenje problema.

Predsednik Srbije još jednom je pokazao da bez straha i sa poštovanjem naroda, njihove volje i sluhom za njihove potrebe, izlazi pred građane i razgovara, a to se izuzetno poštuje, što je i potvrđeno.

U snimku možete pogledati kako je izgledalo Vučićevo obraćanje građanima i aplauz koji je dobio: