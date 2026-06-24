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Više javno tužilaštvo u Beogradu odlučno odbacuje netačne i neargumentovane stavove i tvrdnje iznete u saopštenju Upravnog odbora Advokatske komore Beograda od 24. juna 2026. godine i posebno ukazuje da su u istom izrečene otvorene pretnje nosiocima javnotužilačke funkcije, koje predstavljaju direktan i otvoren nasrtaj na samostalnost javnih tužilaca i politizaciju predmeta koji je u fazi predistražnog postupka, a formiranog povodom postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ili nekog drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Ovo tužilaštvo je obavestilo javnost o datom postupku nakon što je došlo do dokaza da je planirana, organizovana i realizovana simulovana upotreba tzv. “zvučnog topa” 15. marta 2025. godine, za koju su nadalje u medijima i na društvenim mrežama optuživani državni organi, a takođe je obavestilo javnost u kom pravcu je usmereno postupanje ovog tužilaštva. ​

​Imajući u vidu fazu ovog postupka, stavovi izneti u saopštenju UO AKB predstavljaju zadiranje u samostalnost javnog tužilaštva i sadrže otvorene pretnje krivičnim progonom javnih tužilaca, uz neargumentovano optuživanje kako Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog objavljenih saopštenja, tako i javnog tužioca Miodraga Markovića zbog njegovog učešća u emisiji na RTS 19. juna 2026. godine.

Takođe, ističemo da su zlonamerni, tendenciozni i ispolitizovani izneti stavovi u saopštenju UO AKB, kojima se VJT u Beogradu optužuje za navodno kršenje pretpostavke nevinosti, politizaciju te zastrašivanje političkih aktivista, studenata, novinara i dr.

Više javno tužilaštvo u Beogradu postupa isključivo u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, a ne po željama određenih grupacija ili pojedinaca i svoje javnotužilačke odluke donosi u skladu sa prikupljenim dokazima i utvrđenim činjenicama.

Namera ovog tužilaštva je da pravilno utvrdi činjenično stanje u vezi sa pomenutim događajem, kao i eventualno postojanje bitnih elemenata gore navedenih krivičnih dela za koja se goni po službenoj dužnosti, te da se u skladu sa tim procesuiraju sva odgovorna lica, a ne studente ili građane kako to pokušava da predstavi UO AKB.