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Ministar za evropske integracije Nemanja Starović dao je repliku na sramne izjave Miroslava Aleksića i uvrede iznete na račun naših lekara, koje je uporedio sa teroristima UČK i Žutom kućom. 

- Bojim se da ono što smo mogli da čujemo pre svega nekoliko minuta u obraćanju jednog šefa poslaničke grupe opozicije predstavlja možda i najskandalozniju stvar koja je ikad izrečena u ovom Visokom domu srpske demokratije. Naime, samo pominjanje trgovine ljudskim organima, pa čak i Žute kuće, najmonstruoznijeg zločina koji je sproveden nad našim sunarodnicima na prostoru bivše Jugoslavije, a u kontekstu Zakona o presađivanju ljudskih organa, zapravo, predstavlja implicitno poređenje naših lekara, naših zdravstvenih radnika koji spašavaju ljudske živote sa zlikovcima i koljačima terorističke UČK - poručio je Starović.

Starović je naglasio da kada govorimo o odgovornosti za to što je stopa zaveštanja organa u Srbiji danas među najnižima u Evropi, ona prevashodno leži u krilu onih koji šire i potenciraju najmračnije teorije zavere. 

- Pogotovo je strašno kada to neki čine zarad sitnih i jeftinih političkih poena. Isti taj šef poslaničke grupe opozicije je tu tezu izneo i tokom jučerašnje rasprave. U načelu, verovao sam naivno da je uvideo svoju grešku, da je otišao predaleko, ali sama činjenica da to ponavlja i jutros, znači da to predstavlja autentični izraz politike koju zastupa. Verujem da naši lekari, naši zdravstveni radnici, ali i celokupna javnost Srbije zaslužuje jedno izvinjenje, ali, bojim se da ga nećemo čuti - istakao je Starović. 

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Nemanja Starović - replika Miroslavu Aleskiću u Skupštini Izvor: Youtube/Parlament Srbija

Kurir Politika 

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