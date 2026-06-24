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Na skupu zakazanom za 27. jun na platou ispred Skupštine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će građani imati mogućnost da biraju 5 od 15 ponuđenih tema koje će, kako je istaknuto, biti u fokusu rada državnih organa u narednom periodu. Ovaj model predstavljen je kao način direktnijeg uključivanja građana u političko odlučivanje i definisanje prioriteta države.

U javnosti se otvorilo pitanje da li ovakav skup predstavlja novi oblik političke komunikacije i jačanja dijaloga sa građanima, kao i da li može privući i one koji do sada nisu bili politički aktivni. Paralelno sa tim, u fokusu su i aktuelne političke teme, uključujući navode o aferi "zvučni top" i reakcije pojedinih stranih medija.

Foto: Printscreen

O značaju skupa, političkoj komunikaciji i predstojećim izborima za Kurir televiziju u emisiji 'Puls Srbija" govorili su Marko Miškeljin, Centra za društvenu stabilnost, politikolog dr. Rajko Petrović i politikolog Perko Matović.

"Podrška je vremenom opadala, a ostajali su oni ekstremnije orijentisani"

Politikolog dr. Rajko Petrović ocenio je da su pojedini akteri iz opozicionog i blokaderskog bloka, prema njegovom mišljenju, priželjkivali razvoj događaja koji bi mogao da nanese štetu državi i njenom međunarodnom imidžu, kako bi ostvarili političku korist. Kako je naveo, pritom se nije dovoljno vodilo računa o širim interesima zemlje.

Govoreći o protestima i studentskim blokadama, Petrović je istakao da termin "studentski skupovi" nije u potpunosti odgovarao situaciji, jer, prema njegovoj oceni, učesnici protesta nisu predstavljali većinu studentske populacije.

Politikolog dr. Rajko Petrović Foto: Kurir Televizija

- Možda je u jednom trenutku većina protestanata ili blokadera bila studentske populacije, ali oni nikada nisu bili ni blizu većine svih studenata. Iz poštovanja prema mladim ljudima koji žele da uče i usavršavaju se, ne želim da doprinosim tome da se pojam student zloupotrebljava u političkom smislu. Njihovi skupovi kulminirali su 15. marta, kada je bilo očigledno da je trebalo da dođe do fizičkih sukoba na ulicama. Nakon toga je postalo primetno da im podrška opada i da se broj okupljenih smanjuje - rekao je on.

On je dodao da su, prema njegovim rečima, nakon tog perioda ostajali uglavnom oni koji su bili izrazito ekstremno orijentisani i koji su, kako je naveo, posebno u večernjim časovima izazivali određene probleme

"Njihova jedina politika je da naprave referendumsku atmosferu za i protiv Vučića"

Politikolog Perko Matović ocenio je da opozicioni blok, prema njegovom mišljenju, nije pokazao političku kompaktnost, već da ih povezuje pre svega odnos prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Kako je naveo, izostalo je jasno distanciranje od pojedinih javnih ličnosti i stavova koje smatra politički problematičnim.

Govoreći o političkoj dinamici, Matović je rekao da, prema njegovoj oceni, opozicija nije ponudila jasnu političku platformu, već da je fokus ostao na stvaranju podele u društvu.

Politikolog Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- Oni nisu kompaktni ni po čemu osim po ideji da žele da naprave referendumsku atmosferu za i protiv Aleksandra Vučića. To je njihova jedina politika i sasvim sigurno nemaju nijednu drugu. Ne žele da se ograde čak ni izjavom od određenih ljudi koji, po mom mišljenju, značajno utiču na kreiranje njihovih političkih poruka. Zbog toga smatram da takva politika teško može da dobije širu podršku građana - rekao je on.

Komentarišući stanje u obrazovnom sistemu, Matović je naveo da se posledice pojedinih ranijih reformi i dalje osećaju i da, prema njegovoj oceni, postoje ljudi unutar sistema koji zastupaju interese različitih spoljašnjih struktura. Dodao je da je neophodno sprovesti ozbiljne promene u prosveti i istakao da bi, prema njegovom stavu, deo nastavnog i obrazovnog kadra trebalo zameniti kako bi se sistem dugoročno unapredio.

"Bez dijaloga nema napretka društva, ali ga deo političkih aktera odbija"

U raspravi o političkom dijalogu i građanskom učešću u Srbiji, Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost ocenio je da su višemesečni pozivi na razgovor pokazali nedostatak spremnosti pojedinih političkih aktera da uđu u otvoren dijalog i razumeju njegovu važnost.

Marko Miškeljin, Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Veliko insistiranje na razgovoru i kontinuirani pozivi koji dolaze već godinu i po dana, pa i ranije, jesu nešto što deo ljudi koji pretenduju da budu relevantni politički faktori ne shvata uopšte. Oni ne razumeju motivaciju za takav pristup i odbijaju da uopšte razmišljaju u tom pravcu. To govori o neodgovornosti i o tome da je, sa druge strane, prisutno politikanstvo i puki interes bez sagledavanja posledica. Živimo u društvu u kojem nema dijaloga već duži period, što može dovesti do ozbiljnih podela i tenzija - naveo je Miškeljin.

On je dodao da se posledice izostanka dijaloga već osećaju u društvu, ali da do sada nisu nastupile ozbiljnije posledice, uz ocenu da je nastavak razgovora ključan za stabilnost i napredak države. Takođe je istakao da se kroz najavljene modele građanskog učešća pokušava ojačati veza između institucija i građana.

02:11 Perko Matović za Kurir: "Ovaj skup će pokazati ko ima podršku u Srbiji" Izvor: Kurir televizija

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