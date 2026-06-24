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Advokat Aleksandar Olenik uputio je otvorene pretnje zameniku glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodragu Markoviću i to samo zato što se zalaže za utvrđivanje istine o događajima sa protesta 15. marta 2025. godine i da se procesuiraju odgovorni za fabrikovanje afere "zvučni top".


Nakon što je dao izjavu u UKP-u jer je posle protesta 15. marta 2025. godine u javnosti širio laži i dizao paniku o upotrebi "zvučnog topa" od strane državnih organa, Olenik je odbio da odgovara na konkretna pitanja novinara, ali je iskoristio priliku da on zapreti tužioci Markoviću krivičnim progonom.

Olenik, koji je u pravnom timu najgore autonomaške stranke Lige socijaldemokrata Vojvodine, besramno je najavio da će protiv tužioca podneti krivičnu prijavu i to samo zato što je u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima pokrenuo postupak za utvrđivanje istine. Očigledno je da Olenik strahuje upravo od toga da se utvrdi istina i da odgovara za širenje laži, pa onda on preti predstavku državnog organa! Javnost sada s pravom očekuje da se oglasi Visoki savet tužilaštva i zaštiti tužioca Markovića od ovakih opakih pretnji i pritisaka, kojih se pored Olenika nisu libili ni drugi opozicioni političari.

Napadi na ličnost javnog tužioca koji radi u skladu sa zakonom i dokazima ne smeju da ostanu bez reakcije VST kao organa koji je zadužen za zaštitu samostalnosti u radu tužilaštva i javnih tužilaca.

Podsetimo, Olenik je jedan od onih koji su bez ijednog dokaza u medijima davali lažne izjave da je država upotrebila zvučni top na protestu 15. marta 2025. godine prema građanima i studentima, tvrdeći da isti osećaju posledice upotrebe tog sredstva itd..
Prema nezvaničnim informacijama on bi mogao da orgovara za krivično delo izazivanje panike i nereda, a za to delo je nadležno osnovno tužilaštvo.

Podsetimo svi državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je prošle sedmice da je došlo je do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe uz ulično similovanje upotrebe zvučnog topa i medijske spinove u kojima je pored ostalih učestvovao upravo Radić.

Tužilac Miodrag Marković je najavio procesuiranje četiri grupe lica, među kojima su organizatori i realizatori ulične akcije, te oni koji su pružali medisjku podršku širenjem lažnih izjava i vesti, kao i organizatori naknadnih lekarskih pregleda građana koji su navodno osetili "posledice" zvučnog topa, iako su celog dana 15. marta 2025. godine na ulicama glavnog grada duvali u pištaljke, urlali, skandirali, vrištali...

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