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Gradonačelnik Kragujevca i član Predsedništva SNS Nikola Dašić krenuo je danas peške iz svog rodnog sela Dobrača ka Beogradu, gde će u subotu prisustvovati velikom narodnom skupu ispred Skupštine Srbije.

Prema planu, Dašić će tokom naredna četiri dana preći oko 110 kilometara, a ruta kojom će se kretati vodi preko Topole, Mladenovca i Vrčina do prestonice.

Nikola Dašić skup 27. jun pešačenje
Dašić ognut srpskom trobojkom pošao na daleki put Foto: Ucentar.rs

Polazak je organizovan iz Dobrače, sela nadomak Kragujevca u kojem je rođen i gde i danas živi njegova majka, što ovom putovanju daje posebnu simboliku. Kako se navodi, pred polazak je dobio blagoslov Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana.

Iako ovakav poduhvat nije uobičajen za nosioce javnih funkcija, Dašić je poznat po sklonosti ka sportskim izazovima, planinarenju i paraglajdingu. Početkom godine pažnju javnosti privukao je i višednevnom moto-turom dugom više od 2.500 kilometara.

Nikola Dašić skup 27. jun pešačenje
Sve je lako uz osmeh Foto: Ucentar.rs

Povodom informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama, mediji su kontaktirali Gradsku upravu Kragujevca, odakle je saopšteno da se Nikola Dašić trenutno nalazi na godišnjem odmoru, te da Gradska uprava nema uvid u njegove aktivnosti tokom korišćenja odmora.

Ukoliko sve bude teklo prema planu, gradonačelnik Kragujevca bi u Beograd trebalo da stigne u subotu i pridruži se učesnicima velikog skupa ispred Skupštine Srbije.

Kurir/Ucentar

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