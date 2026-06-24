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Danas je u Skupštini Srbije završena rasprava u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice, a poslanici će se o njima sutra izjašnjavati.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je četvrtak, 25. jun, kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je i set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10.00 sati.

Poslanici su tokom današnjeg rada završili razmatranje u pojedinostima Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice za izmirenje obaveza akcionarskog društva za železnički prevoz putnika "Srbijavoz", kao i o davanju garancija Republike Srbije za izmirivanje obaveza Srbijagasa.

Poslanik Socijalističke partije Srbije i direktor JP Srbijagas Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna tri meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do Nove godine.

On je rekao da nema investicija bez gasa i poručio da, ukoliko se ne završe neki od navedenih projekata, poput interkonekcije sa Rumunijom i sa Makedonijom, i da se pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj i da se završe skladišta koja se takođe pominju, gas će da poskupi za minimum 40 odsto.

Opozicioni poslanici su upozoravali na visoke kamatne stope i prebacivanje finansijskog rizika na teret građana, a predstavnici vladajuće većine su odbacili optužbe i ukazivali na stabilnost budžeta.

Poslanici su, u prvom delu današnje sednice, završili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa, na Predlog zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mere podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine, kao i na dopune Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-76.

Tokom jučerašnje rasprave završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava o 37 amandmana na set pravosudnih zakona i rasprava u pojedinostima o Zakonu o ljudskim ćelijama i tkivima.

Vanredno zasedanje počelo je 17. juna.