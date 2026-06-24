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Ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić izjavio je danas da su na skup ispred Doma Narodne skupštine 27. juna "Srbija jedna porodica" pozvani pravdoljubivi ljudi koje zanima budućnost Srbije, a ne oni koji bi da ruše državu navodeći da Branku Ružiću na tom skupu nije mesto.

"Mi na skup nismo zvali kriminalce i one koji bi da ruše državu već čestite i pravdoljubive ljude koje zanima budućnost Srbije. Tako da Ružiću svakako nije mesto na našem skupu", rekao je Glišić za Tanjug.

Potpredsednik Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio je ranije danas, kako su preneli mediji, da njemu, a ni, kako je rekao, većini "pravdoljubivih građana Srbije", zbog stanja u društvu nije mesto na mitingu Srpske napredne stranke (SNS) 27. juna.

Kurir.rs/Tanjug

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