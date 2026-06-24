On se sumnjiči da je u prethodnom periodu putem jedne društvene mreže delio sadržaje u kojem je pretio predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici, članovima Vlade i policijskim službenicima
Jezive pretnje
JEZIVE PRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU VUČIĆU I NJEGOVOJ PORODICI! Uhapšen muškarac u Beogradu: Na društvenim mrežama objavljivao UŽASNE stvari, spominjao I DECU!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su V. R. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
On se sumnjiči da je u prethodnom periodu putem jedne društvene mreže delio sadržaje u kojem je pretio predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici, članovima Vlade i policijskim službenicima.
Ugrožavanje bezbednosti predsednika Vučića i njegove porodice Foto: Mup
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Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs
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