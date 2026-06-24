Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski pozvala je građane na veliki skup u subotu, na platou ispred Skupštine.
Politika
MINISTARKA STAMENKOVSKI POZVALA GRAĐANE NA SKUP U SUBOTU: Vidimo se uoči Vidovdana da još jednom potvrdimo istorijsku odluku - SLOBODA JE NA PRVOM MESTU
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- Politički život se vraća u Srbiju. Ovo su dani obnove dijaloga, dogovora, razgovora… Vraća se normalnost. Ali i odgovornost svih, bez razlike - istakla je ona.
Ministarka dodaje da je okupljanje u subotu drugačije.
- Ono nije kontramiting, niti reakcija na nekog drugog i konkurencija bilo kom političkom taboru. Poštujemo sve koji drugačije misle i spremni smo da ih čujemo i razumemo, ali Srbija nije poligon za sukobe, podele, rovove i blokade. Sa tim je završeno - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala:
- Pod zastavom Srbije jednaki smo svi koji je volimo. I više nas neće deliti oni koji bi da je bace u prašinu. Vidimo se uoči Vidovdana da još jednom potvrdimo istorijsku odluku: da je sloboda na prvom mestu.
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