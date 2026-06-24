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- Politički život se vraća u Srbiju. Ovo su dani obnove dijaloga, dogovora, razgovora… Vraća se normalnost. Ali i odgovornost svih, bez razlike - istakla je ona.

Ministarka dodaje da je okupljanje u subotu drugačije.

- Ono nije kontramiting, niti reakcija na nekog drugog i konkurencija bilo kom političkom taboru. Poštujemo sve koji drugačije misle i spremni smo da ih čujemo i razumemo, ali Srbija nije poligon za sukobe, podele, rovove i blokade. Sa tim je završeno - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala:

- Pod zastavom Srbije jednaki smo svi koji je volimo. I više nas neće deliti oni koji bi da je bace u prašinu. Vidimo se uoči Vidovdana da još jednom potvrdimo istorijsku odluku: da je sloboda na prvom mestu.

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