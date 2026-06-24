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Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić rekla je danas da će 27. juna na skupu ispred Doma Narodne Skupštine biti prikazana većinska, pristojna Srbija, koja nije za mržnju i podele, već za mir i stabilnost.

Prema rečima Brnabić, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tog dana pričaće sigurno i o novim planovima i programima za Srbiju.

"Imaće sigurno, kao što on uvek to radi, važne najave za naše građane, ali ćemo se takođe okupiti da pokažemo još jednom većinsku, pristojnu Srbiju koja nije za mržnju i podele, već je za mir i stabilnost", rekla je Brnabić za Pink i dodala da se tada očekuje više informacija i o listi, možda čak i ime liste.

"Ono što je važno je da ćemo videti ponovo neki drugačiji stav, i Srpske napredne stranke i svih nas u timu predsednika Aleksandra Vučića u skladu sa onim što je on tražio od nas, a to je da više slušamo naš narod, da više slušamo naše građane, da ih bolje čujemo", rekla je predsednica parlamenta.

Kurir.rs/Pink

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