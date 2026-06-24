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Gradski odbor Srpske napredne stranke (SNS) Čačka pozvao je građane na veliki skup 27. juna ispred platoa Narodne skupštine Srbije, u Beogradu.

- Beograde, stižemo!

- Spremite se za istoriju!

- Jer na 27. juna očekuje najveći skup ikada.

- Svi kao jedan. Za našu zemlju i naš narod. Pokazaćemo snagu ujedinjene Srbije. I da pružimo najjaču podršku našem predsedniku. Ovo se ne propušta.

- Svi putevi vode u Beograd. U susret Vidovdanu, jači nego ikad. Ponosni na našu Srbiju. Na sve što gradimo i stvaramo.

Složeno, jako i bez stajanja.

- Idemo da pokažemo kako se voli domovina. Vreme je da krenemo svi zajedno — 27. juna, svi za Beograd!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić takođe je pozvao građane na skup.

- Srbija je u poslednjoj deceniji napredovala mnogo, snažno. I sve to, dragi građani, postigli smo zahvaljujući vama, vašoj trpeljivosti, vašem strpljenju, vašem odgovornom i ozbiljnom pristupu. Danas je Srbija zemlja koja raste među najbržim u Evropi, zemlja rekordnih investicija, većih plata i penzija, novih puteva, pruga, fabrika, bolnica i škola. Sve to uspeli smo ujedinjeni i zajedno - rekao je Vučić i dodao:

- Ipak, u prethodnom periodu pokušali su da nas zaustave, pokušali su da spreče dalji razvoj Srbije. Zahvaljujući vama, u tome nisu uspeli. Uspeli smo da odbranimo svoju zemlju, da odbranimo našu Srbiju. Zato vas pozivam da se 27. juna okupimo u centru Beograda. Tog dana želimo da razgovaramo o onome što dolazi: o planu, o napretku, o prioritetima koje vi vidite kao najvažnije za našu zemlju. Tog dana organizujemo susret ljudi koji vole našu otadžbinu i koji žele da zajedno gradimo budućnost Srbije. Hvala vam na svemu što ste do sada učinili. Verujem u vas, verujem u našu zemlju, verujem u našu Srbiju. Živela Srbija!