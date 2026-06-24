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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da korišćenje njegove rasprave i svađe sa britanskim ministrom spoljnih poslova o dvojnim standardima koje Zapad ima prema Srbiji, pa i o LRAD uređajima, kao neko navodno priznanje o korišćenju tzv. zvučnog topa, koje je izneo Aleksandar Radić, a preneli neki opozicioni mediji, predstavlja brutalnu zloupotrebu i još jednu u nizu laži na ovu temu.

- U svom dugogodišnjem političkom radu svačega sam se naslušao, ali da moju raspravu i svađu sa britanskim ministrom spoljnih poslova o dvojnim standardima koje Zapad ima prema Srbiji, pa i o LRAD uređajima, koristi kao neko navodno priznanje o korišćenju tzv. zvučnog topa, koje je izneo Aleksandar Radić, a preneli neki opozicioni mediji, predstavlja brutalnu zloupotrebu i još jednu u nizu laži na ovu temu - rekao je Dačić i nastavio:

- Kao što svi znaju sve što Zapad koristi za njih je legitimno i opravdano, tako i ubijanje bombama sa osiromašenim uranijom, gađanje televizije ili putničkog voza. U ovom slučaju LRAD uređaja, oni se proizvode u SAD, koriste ih policije i drugi bezbednosni organi u više od 100 zemalja, i nikom ništa, to je u redu. Ali zato je problematično kada ih imamo mi.

Dačić je naveo da su se njemu hvalili još 2012. za Olimpijadu u Londonu da su ih nabavili kao najmodernija sredstva.

- Inače, LRAD ima dva moda dejstvovanja: jedan kao jači zvučnik odnosno megafon jače snage, koji može da se dalje i bolje čuje i koristi se svuda u svetu, i kod nas je zakonski to moguće, i zato je i bilo pripremljeno upozorenje koje bi se pustilo sa vozila ispred Skupštine, što sam javno i pustio svim novinarima, a drugi mod jesu zvučni efekti piskavog ili drugog tona koji mogu da utiču da se demonstranti brze raziđu - rekao je Dačić.

On je naglasio da LRAD uređaji u Srbiji nikad nisu korišćeni ni u jednom od ovih modova i da čvrsto stoji iza tog stava, kao i da su tou potvrdili i američki proizvođači LRAD-a.