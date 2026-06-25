Beograd je večeras bio svedok najveće bakljade ikada, pozivajući građane na skup 27. juna. Pogledajte spektakularne prizore iz prestonice.
DUGAČKA 1,5 KILOMETARA
VELIČANSTVENI POZIV NA SKUP 27. JUNA! Najveća bakljada ikada zasijala na ulicama Beograda: Pogledajte spektakularne prizore (VIDEO)
Slušaj vest
Veličanstveni prizori mogli su se videti večeras u Beogradu!
Naime, kao poziv na skup koji će biti održan 27. juna, noćas je na ulicama prestonice Srbije priređena najveća bakljada ikada!
Spektakularan prizor obasjao je centralne gradske ulice, a kolona se protezala se od RTS-a do Londona, kao i od Trga Nikole Pašića do Vukovog spomenika, obuhvatajući ukupno oko 1,5 kilometara.
Ovakav prizor ostavio je snažan utisak na sve prisutne, a kako je sve izgledalo, pogledajte u snimku.
3 · Reaguj
Komentariši