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Veličanstveni prizori mogli su se videti večeras u Beogradu!

Naime, kao poziv na skup koji će biti održan 27. juna, noćas je na ulicama prestonice Srbije priređena najveća bakljada ikada!

Spektakularan prizor obasjao je centralne gradske ulice, a kolona se protezala se od RTS-a do Londona, kao i od Trga Nikole Pašića do Vukovog spomenika, obuhvatajući ukupno oko 1,5 kilometara.

Ovakav prizor ostavio je snažan utisak na sve prisutne, a kako je sve izgledalo, pogledajte u snimku.