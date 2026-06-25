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Veličanstveni prizori mogli su se videti večeras u Beogradu!

Naime, kao poziv na skup koji će biti održan 27. juna, noćas je na ulicama prestonice Srbije priređena najveća bakljada ikada!

Spektakularan prizor obasjao je centralne gradske ulice, a kolona se protezala se od RTS-a do Londona, kao i od Trga Nikole Pašića do Vukovog spomenika, obuhvatajući ukupno oko 1,5 kilometara.

Ovakav prizor ostavio je snažan utisak na sve prisutne, a kako je sve izgledalo, pogledajte u snimku.

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Veličanstvena bakljada u centru Beograda Izvor: Kurir

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