Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije danas će glasati o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je i set pravosudnih zakona, a početak glasanja zakazan je za 10.00 časova.

Poslanici će se izjašnjavati o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlogu zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlogu zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Predlogu zakona o izmeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Poslanici će se izjašnjavati i o predlozima zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti i o dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina, koje je podnela Vlada Srbije.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Zlatiborskog okruga, kao i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd, UniCredit bank Srbija a.d. Beograd i OTP banka Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom investicionom kreditu radi izgradnje razvodnog gasovoda Leskovac - Vranje i tri primopredajne stanice, koje je podnela Vlada Srbije.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom investicionom kreditu za izvođenje radova inženjerske zaštite na deonici gasne interkonekcije Srbija - Bugarska, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom investicionom kreditu radi izgradnje razvodnog gasovoda Beograd - Valjevo - Loznica.

Glasaće se i o više sporazuma, kao i o kadrovskim rešenjima, među kojima su Predlog kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije, koji je podneo ministar pravde, o Predlogu odluke o izboru jednog člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i o Predlogu odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.