Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je do velikog skupa u Beogradu ostalo dva dana i još jednom pozvao sve da zajedno gradimo budućnost naše zemlje.
Politika
"VIDIMO SE ZA DVA DANA U BEOGRADU!" Vučić još jednom pozvao građane na istorijski skup: Ne postoji ništa važnije od toga da zajedno gradimo budućnost Srbije
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i podsetio građane da je do veličanstvenog skupa u Beogradu ostalo još samo dva dana.
- Kada smo zajedno - možemo više! Zajedno gradimo budućnost Srbije! Svi smo jedna porodica! - poručio je predsednik.
Vučić je ranije istakao da će svi koji dođu na skup dobiti listić sa 15 ključnih tema kako bi sami izabrali prioritete države, a najavio je i pokretanje specijalnog portala za prijavu bahatih funkcionera.
- Ne postoji ništa važnije od toga da zajedno gradimo budućnost Srbije. Vidimo se za dva dana u Beogradu! - dodao je Vučić u novoj objavi.
Veliki skup "Srbija, jedna porodica" ispred Narodne skupštine biće prilika da građani direktno kroje budućnost zemlje.
Kurir.rs
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