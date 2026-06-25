KURIR SAZNAJE: Uhapšen muškarac koji je slao jezive pretnje posle razotkrivanja afere "zvučni top"
Osoba koja je posle razotkrivanja afere "zvučni top" poslala jezive pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, glavnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenadu Stefanoviću, kao i dvojici vlasnika medija, identifikovana je i uhapšena, saznaje Kurir.
Podsetimo, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji hitnu identifikaciju i procesuiranje osobe koja je na elektronsku adresu Uprave tog tužilaštva poslala više poruka sa pretnjama predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću, kao i dvojici vlasnika medija.
Pretnje su, kako je saopšteno, usledile povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kojem je navedeno da postoje osnovi sumnje da su nepoznata lica planirala simulaciju upotrebe takozvanog "zvučnog topa".
Prema navodima tužilaštva, sa iste imejl adrese upućeno je više poruka uvredljive i preteće sadržine. U jednoj od njih, uz grube uvrede na račun predsednika Vučića, navedene su i pretnje, dok se u drugoj poruci direktno pominje tužilac Stefanović, uz poruku da će biti napadnut.
U porukama se, između ostalog, pominje i "zvučni top", kao i imena više lica koja su, prema sadržaju pretnji, označena kao mete. Tužilaštvo je navelo da je zbog toga naloženo hitno postupanje policije, kako bi se utvrdio identitet pošiljaoca i preduzele mere u skladu sa zakonom.
Nove pretnje stigle su istog dana kada je VJT objavilo da su u predistražnom postupku došli do podataka koji ukazuju na sumnju da je priča o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" bila unapred pripremana i da je trebalo da bude upotrebljena za kreiranje političkog narativa o događajima od 15. marta.
Kurir.rs