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Osoba koja je posle razotkrivanja afere "zvučni top" poslala jezive pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, glavnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenadu Stefanoviću, kao i dvojici vlasnika medija, identifikovana je i uhapšena, saznaje Kurir.

Podsetimo, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji hitnu identifikaciju i procesuiranje osobe koja je na elektronsku adresu Uprave tog tužilaštva poslala više poruka sa pretnjama predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću, kao i dvojici vlasnika medija.

Pretnje su, kako je saopšteno, usledile povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kojem je navedeno da postoje osnovi sumnje da su nepoznata lica planirala simulaciju upotrebe takozvanog "zvučnog topa".

Prema navodima tužilaštva, sa iste imejl adrese upućeno je više poruka uvredljive i preteće sadržine. U jednoj od njih, uz grube uvrede na račun predsednika Vučića, navedene su i pretnje, dok se u drugoj poruci direktno pominje tužilac Stefanović, uz poruku da će biti napadnut.

U porukama se, između ostalog, pominje i "zvučni top", kao i imena više lica koja su, prema sadržaju pretnji, označena kao mete. Tužilaštvo je navelo da je zbog toga naloženo hitno postupanje policije, kako bi se utvrdio identitet pošiljaoca i preduzele mere u skladu sa zakonom.

Nove pretnje stigle su istog dana kada je VJT objavilo da su u predistražnom postupku došli do podataka koji ukazuju na sumnju da je priča o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" bila unapred pripremana i da je trebalo da bude upotrebljena za kreiranje političkog narativa o događajima od 15. marta.