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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom razornog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu, izrazivši saučešće porodicama stradalih i poručivši da je Srbija spremna da, u okviru svojih mogućnosti, pošalje neophodnu pomoć.

- Sa tugom sam primio vest o razornom zemljotresu koji je pogodio Venecuelu. U svoje i u ime građana Srbije, izražavam saučešće porodicama stradalih, narodu i vršiocu dužnosti predsednika Bolivarske Republike Venecuele Delsi Rodrigez, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak - napisao je predsednik Vučić.

Kako je predsednik naveo, dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život.

- Spasiocima i svima koji su angažovani na pružanju pomoći, želim hrabrost i uspeh u naporima da zaštite živote i pomognu ugroženima, a Srbija je spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele - zaključio je Vučić.

Podsećamo, dva razorna zemljotresa jačine 7,5 i 7,2 stepena pogodila su Venecuelu i u njima je, prema preliminarnim podacima stradalo 32, a povređeno više od 700 osoba.