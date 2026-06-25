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Nekoliko stotina građana iz Novog Sada krenulo je jutros pešice sa Petrovaradina put Beograda kako bi u subotu prisustvovali velikom skupu "Srbija, jedna porodica", koji će biti održan na platou ispred Doma Narodne Skupštine.

Učesnici ovog marša poručili su da su se na ovakav potez odlučili kako bi dali svoj doprinos i pružili podršku predsedniku u subotu, 27. juna, na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu.

- Srpski narode, predsedniče, vidimo se 27. juna u Beogradu - poručili su okupljeni građani pre samog polaska.

Povorka je krenula uz vidno istaknute poruke podrške, a organizatori ističu da je broj okupljenih građana dokaz jedinstva i želje da se iskaže stav većinske Srbije.

Na velikom skupu u subotu 27. juna, pod nazivom "Srbija, jedna porodica", građani će imati priliku da svedoče nesvakidašnjem događaju koji će predstavljati trijumf srpskog jedinstva, a imaće i direktnu priliku da sami biraju i odrede prioritete za budućnost svoje otadžbine, kao i pravce politike kojima će se zemlja kretati! Ali ovaj skup biće ujedno i formalno povlačenje pravog velikog poteza na tabli za predstojeće izbore.