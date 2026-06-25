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Bivši funkcioner i poslanik Demokratske stranke Balša Božović gostovao je na blokaderskoj N1 u emisiji "Iza vesti" i tom prilikom govorio o takozvanom studentskom pokretu.

- Mislim da su oni i dalje neka amorfna masa koja se nije na najbolji način fokusirala na konačni sukob sa režimom. Dakle, postoji studentski pokret, ali je i dalje neopipljiv. I dalje ne znamo ko su, da li je Vladan Đokić, da li nije Đokić. Da li će sutra biti neki drugi kandidat ili neće biti drugi kandidat... - poručio je Božović.

Nedavno je, takođe na N1, jedan od studenata blokadera Čeda Aleksić rekao da su "studenti" nezavisni, a potom najavio da imaju spreman scenario za bilo koji ishod izbornih rezultata. On je poručio i da studenti ne planiraju zajednički nastup sa opozicijom.

- Što se tiče opozicije, na početku naše borbe smo mi rekli da smo nezavisni i mi nećemo ni u jednom trenutku izaći zajedno na listi s opozicijom. To je prosto nešto što smo obećali građanima - rekao je on.

Govoreći o periodu posle izbora, Aleksić je naveo da postoje planovi za različite ishode.

- Prosto imamo sve scenarije, šta god da se desi - saopštio je Aleksić.

Kurir Politika 

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