ŠEŠIRI U BOJAMA SRPSKE TROBOJKE: Vučević, Brnabić i Mali napravili fotografiju dana, pa pozvali građane na veliki skup 27. juna u Beogradu (FOTO)
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević, zajedno sa predsednicom Narodne skupštine Srbije Anom Brnabić i prvim potpredsednikom vlade i ministrom finansija Sinišom Malim, pozvao je građane na veličanstveni skup "Srbija, jedna porodica" koji će biti održan 27. juna u Beogradu.
Na zajedničkom obraćanju, Vučević, Brnabić i Mali nosili su šešire u bojama srpske trobojke i još jednom uputili poziv građanima da se pridruže okupljanju u glavnom gradu.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i podsetio građane da je do veličanstvenog skupa u Beogradu ostalo još samo dva dana.
- Ne postoji ništa važnije od toga da zajedno gradimo budućnost Srbije. Vidimo se za dva dana u Beogradu! - dodao je Vučić u novoj objavi.
Kurir.rs