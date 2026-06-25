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Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević, zajedno sa predsednicom Narodne skupštine Srbije Anom Brnabić i prvim potpredsednikom vlade i ministrom finansija Sinišom Malim, pozvao je građane na veličanstveni skup "Srbija, jedna porodica" koji će biti održan 27. juna u Beogradu.

Na zajedničkom obraćanju, Vučević, Brnabić i Mali nosili su šešire u bojama srpske trobojke i još jednom uputili poziv građanima da se pridruže okupljanju u glavnom gradu.

Foto: Printscreen/Instagram/milosvucevic

- Ne postoji ništa važnije od toga da zajedno gradimo budućnost Srbije. Vidimo se za dva dana u Beogradu! - dodao je Vučić u novoj objavi.