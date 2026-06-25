Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin reagovao je danas nakomn što je Ministarstvo pravde saopštilo da "pisma koja su od strane Privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi navodnih krivičnih postupaka, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovalo u tome."

"Saopštenje Ministarstva pravde nam je objasnilo da naše ministarstvo nije prosledilo šiptarske pozive. Naravno da nije, niti može, ali ponovo pitam kako su se papiri sa grbom i pečatom lažne države Kosovo našli na adresama državljana Srbije, kako je tzv. tužilaštvo tzv. Kosova došlo do adresa i imena državljana Srbije, kako je te papire distribuirala naša pošta, da li su protokoli sa Austrijom o razmeni pošte sa Prištinom suspendovani zbog očigledne zloupotrebe, da li su Ministarstvo pravde i MUP stupili u kontakt sa Interpolom i Unmikom i proverili da li su sličnim zloupotrebama naši državljani stavljeni i na poternice i da li je formirana grupa koju čine predstavnici BIA, VBA, VOA, UKP sa zadatkom da otkriju ko je dostavio imena i adrese naših državljana. Pitam i kada ćemo mi objaviti spiskove pripadnika OVK i početi sa njihovim gonjenjem?", izjavio je Vulin.