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Dok njegova sestra obilazi skupe destinacije i uživa u luksuznim putovanjima, blokader i opozicioni novinar Nemanja Šarović se ludo provodi na jahtama i skuterima u Crnoj Gori, dok pokušava da ubedi građane kako se u Srbiji, navodno, živi loše.

Nemanja Šarović Foto: Printscreen

Postavlja se logično pitanje, ako je situacija toliko "katastrofalna" kako tvrdi, otkud luksuzni odmori, vožnje jahtama?! Izgleda da priča o nemaštini važi samo za kamere i političke nastupe, dok je stvarnost znatno drugačija.

Još jednom se pokazuje da između onoga što pojedini opozicionari govore i načina na koji žive postoji ogromna razlika.

1/19 Vidi galeriju Nemanja Šarović Foto: Printscreen

Kao što i sami možete videti na fotografijama u nastavku, Šarovićeva sestre Irena je upravo dokaz laži koje plasira njen brat, jer vidimo da često objavljuje slike sa skupih destinacija.

Krivična prijava protiv Šarovića

Podsetimo, opozicioni političar Nemanja Šarović, lider "Ljubav, vera, nada" uhvaćen je u teškom kriminalu, što proizilazi iz krivične prijave koju je protiv njega podnela grupa građana.

Krivična prijava protiv Nemanje Šarovića Foto: Printscreen

Kako stoji navedeno u prijavi, postoji osnovana sumnja da je Šarović varao državne organe u vezi sa finansiranjem svog pokreta, što predstavlja težak oblik kršenja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Šarović se sumnjiči da je Agenciji za privredne registre (APR) podneo lažnu izjavu da je njegov pokret neaktivan, na osnovu čega mu je APR izdao potvrdu.

Istovremeno, pokret je učestvovao na izborima i prikupio više od 5.000 potpisa građana. Pošto overa jednog potpisa košta oko 360 dinara, računica pokazuje da je samo za tu aktivnost potrošeno više od 1.500.000 dinara.