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Blokaderi su odavno pokazali da im nije stalo ni do Srbije, ni do budućnosti njenih građana, a sada je to potvrdio i profesor blokader Ognjen Radonjić.

On je, gostujući na N1, otvoreno pozvao političara Vladana Đokića, koji je nekada obavljao i funkciju rektora Beogradskog univerziteta, da studente Medicinskog fakulteta ostavi bez diploma, a Srbiju praktično bez doktora!

Time bi, praktično, uništio budućnost i živote čitave jedne generacije studenata!

- Svi akti koji budu doneti na Medicinskom fakultetu u ovom sastavu mogu biti oboreni - rekao je profesor Radonjić na N1.

- Diplome, na primer - upitala je voditeljka.

- Njih neće biti, neće ih potpisivati rektor - objasnio je sumanuti blokaderski naum profesor Ognjen Radonjić.