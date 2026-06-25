Zastave Srbije i SNS i skandiranje ''Aco Srbine'' u znak podrške predsedniku Srbije
Politika
ŠETAČE IZ ARANĐELOVCA ODUŠEVLJENO DOČEKALI U SELU DAROSAVA Posluženje za one koji će pešačiti 80 km do Beograda i pružiti podršku na skupu u subotu (VIDEO)
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Grupa građana, simpatizera i aktivista SNS krenula je danas pešice iz Aranđelovca ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu "Srbija jedna porodica" koji će biti održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine.
Oni nose zastave Srbije i zastave SNS i skandiraju ''Aco Srbine'' u znak podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. U selu Darosava priređen im je doček, uz posluženje, što se može videti u video snimku ispod.
Građani koji su krenuli peške iz Aranđelovca kažu da će proći kroz Lazarevac i da će pešačenjem do Beograda pokazati koliko je Srbija složna i jedinstvena i da će Srbija da pobedi politikom SNS i predsednika Aleksandra Vučića.
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