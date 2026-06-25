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Grupa građana, simpatizera i aktivista SNS krenula je danas pešice iz Aranđelovca ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu "Srbija jedna porodica" koji će biti održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine.

Oni nose zastave Srbije i zastave SNS i skandiraju ''Aco Srbine'' u znak podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. U selu Darosava priređen im je doček, uz posluženje, što se može videti u video snimku ispod.

00:08 Doček šetača u selu Darosava Izvor: Kurir