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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas javnosti robote Milutina i Dragutina, ističući da su obučeni u narodnu nošnju i šajkaču i da igraju "Moravac" čak i bolje od njega. Tom prilikom pozvao je građane, posebno mlade, da 27. u 18 časova dođu na plato ispred Narodne skupštine, poručujući da je cilj skupa zajedništvo, očuvanje tradicije i gradnja moderne Srbije.

- Poštovani građani, ovo su Milutin i Dragutin. Moja dvojica prijatelja, naši roboti, srpski roboti — sve je tu: nošnja naša, šajkača i "Moravac", koji igraju mnogo bolje nego ja - istakao je predsednik Vučić.

01:17 Predsednik predstavio Milutina i Dragutina - prve srpske robote! Izvor: Kurir

Predsednik je potom pokušao da zaigra moravac sa robotima, ali mu to nije baš najbolje išlo, na šta je uz osmeh prokomentarisao: "Ništa mi ne ide."

- Pozivam vas sve da 27. u 18 časova budete na platou ispred Narodne skupštine, da pokažemo svim građanima šta je budućnost. Posebno pozivam mlade, jer vi ste ti koji treba da vodite zemlju u budućnosti, od vas mnogo toga moramo da naučimo. Ne smemo da delimo zemlju, moramo da pokažemo poštovanje prema starijima i da se zajedno borimo za našu Srbiju. Naša Srbija mora da bude moderna zemlja, ali i zemlja koja čuva svoju tradiciju, koja je štiti i brani. A Milutin i Dragutin su tu da nam u svemu tome pomognu. Dakle, zajedno gradimo budućnost Srbije — živela Srbija! 27. u 18 sati - poručio je predsednik.