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Samozvani analitičar Aleksandar Radić pobegao je iz zemlje, iako je pod istragom zbog sumnje da je jedan od organizatora fabrikovane afere "zvučni top”, saznaje nezvanično Kurir.

Ova situacija, koja mora da alarmira državne organe, dešava se nakon što je Radić u ponedeljak bio na informativnom razgovoru u policiji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a u vezi sa njegovim lažnim izjavama od 15. marta 2025. godine i navoda da su državni organi upotrebili zvučni top prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.

Radiću je policija prilikom pretresa stanova koje koristi po naredbi suda oduzela i materijale iz njegovih kompjutera, koji će biti veštačeni.

Podsetimo, svi državni organi su odmah izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva, a Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je krajem prošle nedelje da je došlo do dokaza kako je čitava akcija ulične simulacije upotrebe zvučnog topa i medijskih spinova sprovedena planski i organizovano, kako bi bila iskorišćena za organizovani napad na najviše državne organe.