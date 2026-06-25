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Milan Knežević, poslanik i lider Demokratske narodne partije u Crnoj Gori, oglasio se objavom na Instagramu u kojoj je naveo da očekuje da srpski ministri smene Ranka Krivokapića, a ako to ne mogu da urade, onda bi trebalo da napuste Vlade Crne Gore.

Razlog za ovakav Kneževićev zahtev su Krivokapićeve izjave koje su, prema mišljenju Kneževića, "glavni povod za kreiranje antistpske politike u Crnoj Gori".

- To je narativ koji je preuzela vlada Milojka Spajića. Kroz različite medijske kampanje i hibridne aktivnosti pokušava se predstaviti da je Beograd glavni krivac za sve što se dešava u regionu. Iskoristiću ovu priliku da pozovem sve ministre u vladi Milojka Spajića koji se nacionalno izražavaju kao Srbi da od premijera traže smenu Ranka Krivokapića sa pozicije posebno savetnika ili saradnika Ervina Ibrahimovića. Očigledno je da Ranko Krivokapić ima značajan uticaj na vođenje spoljne politike Crne Gore. Ako Milojko Spajić to ne uradi, onda bi ti ministri trebalo da napuste Vladu. Nije dovoljno samo objaviti saopštenje u kojem kritikujete Ranka Krivokapića, a zatim nastavite da sedite u istoj vladi sa njim. To je politički nekonzistentno - napisao je Knežević na svom profilu na Instagramu.

On je dodao da je, po njegovom mišljenju, Krivokapić "glavni kreator antisrpske politike u Crnoj Gori"!

- On je bio jedan od autora ustavnih rešenja koja su dovela do današnjih podela i jedan od ključnih ljudi koji su godinama podsticali antisrpsku atmosferu. Zbog toga smatram da je sada trenutak da se jasno kaže da li Vlada podržava njegove stavove ili ne. Ako ministri, koji se izjašnjavaju kao Srbi, smatraju da su njegove izjave neprihvatljive, onda treba da traže njegovu smenu. Ako to ne urade, građani će sami da izvuku zaključak - napisao je Milan Knežević na Instagramu.