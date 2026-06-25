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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sve da dođu na skup u subotu ispred Skupštine. Kaže da želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene u državi. Naglašava da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.

U emisiji "Puls Srbije" gostovali su Radoslav Marjanović, član glavnog odbora SNS i predsednik opštine Stari Grad, Vladimir Kljajić, politikolog i prof Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost koji su govorili o ovom značajnom skupu koji donosi poruke jedinstva, snage i odlučnosti.

Na samom početku, Marjanović je istakao da su očekivanja od predstojećeg skupa velika s obzirom da se dosta ljudi sprema za dolazak u Beograd:

Radoslav Marjanović Foto: Kurir Televizija

- Jutros je krenulo nekoliko stotina ljudi iz Novog Sada, Aranđelovca itd. To će biti jedan ozbiljan skup na kom očekujemo važne poruke za građane Srbije. U isto vreme ćemo dati mogućnost svim ljudima koji dođu na skup da daju svoje predloge i učestvuju u kreiranju važnog programa za budućnost Srbije, s obzirom da je do sada izgrađeno mnogo. Od auto-puteva, saobraćajnica do novih radnih mesta ali to nije dovoljno, već je važno da se to nastavi još jače. Predsedniku Vučiču su važni građani, na ovom skupu se nećemo baviti političkim nistomišljenicima i protivnicima, već ćemo se susresti sa konkretnim programima kako bi naša zemlja uspela da vodi politiku u interesu Srbije - kazao je Marjanović dodajući da će u subotu doći veliki broj ljudi uprkos tome što su najavljene velike vrućine.

Najavljeno je da pripreme za skup počinju u podne, što znači da će doći do izmenjenog saobraćaja:

- Na skupu će biti predstavljeni različiti sadržaji, od robota pa sve do onih budućih planova. Postojaće zone i za roditelje ali i za decu. Radi se o rodoljubivom skupu koji želi da pošalje da je ljubav prema Srbiji veća od mržnji i podela koje je neko pokušao da nam nametne u proteklih 20 meseci - kaže Marijanović.

"Unutrašnje jedinstvo je najvažnije"

Kajtez je naglasio da se očekuje pokazivanje najlepšeg lica Srbije. Srbiju koja je pozitivna i slobodarska, koja se ne deli već objedinjava ljubavlju i gledanje u budućnost:

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Poruka je da ne damo Srbiju, jer imamo samo jednu otadžbinu. Želimo da tu Srbiju izgrađujemo i da svma pokažemo da je ona prostrana za sve stanovnike i da jedino ono što mi ne želimo jeste da nas neko ruši, uvodi haos i fregmentira. Tako da će poruka skupa biti patriotska, slobodarska. Ljudi su svojim kvalitetima i vrednostima dokazali da mogu da predvode Srbiju u ovim maksimalno komplikovanim društveno istorijskim okolnostima gde se na sve strane čuje zveckanje oružja i mržnja - kaže Kajtez dodajući da mnogi pokušavaju da grade antisrpske saveze:

- Za jednu državu je mnogo važno unutrašnje jedinstvo jer nema tih tvrđava, niti zidova koji mogu sačuvati neku teritoriju ukoliko postoji sukob u njenoj unutrašnjosti. Ovaj skup bi trebao da leči naše unutrašnje rane.

1/13 Vidi galeriju Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

Kazao je i da je osnovna ideja protivnika skupa da se u Srbiju unese haos, a sve institucije države dovedu u pitanje, te da se uništi autoritet države:

- To su levo anarhistički modeli i ova Srbija će snagom, brojnošću, dobrom emocijom i rečima pokazati svoje planove. Znači ne-anarhiju već red i poredak. To će biti pobeda porodice, običnog čoveka, patriote, državništva i daće Bog da to sve dobro prođe.

"Predsednik Vučić projektuje sliku stabilnosti Srbije"

Kljajić kaže da je skup vođen od strane vladajuće partije, ali da je poenta skupa mnogo šira. A poenta je da on bude inkluzivan, te da su svi građani dobro došli u subotu kada je potrebno osvrnuti se na ostvarene rezultate u prethodnom periodu:

Vladimir Kljajić Foto: Kurir Televizija

- Pre svega, mi imamo ogromne ekonomske rezultate, s obzirom na to da je Srbija duplirala svoj BDP, da je nezaposlenost pala na jednocifreni broj, da je javni dug smanjen, a kurs dinara ostao stabilan. Imali smo rekordne investicije proteklih godina. Srbija je ipak našla način da privlači strane investicije a za to je zadužen i predsednik Vučić koji projektuje sliku stabilnosti Srbije, što je važno za investitore i međunarodne partnere - zakljkučio je Kajtez u Pulsu Srbije.

01:17 "PORUKA SKUPA JE DA NE DAMO SRBIJU, JER IMAMO SAMO JEDNU OTADŽBINU!" Ilija Kajtez u Pulsu Srbije najavio da će u subotu biti prikazano jedinstvo našeg naroda Izvor: KURIR TELEVIZIJA.

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