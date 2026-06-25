Slušaj vest

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović učestvovao je danas u Gdanjsku na Konferenciji o obnovi Ukrajine 2026 i poručio da Srbija dosledno podržava suverenitet i teritorijalni integritet svih međunarodno priznatih država.

U saopštenju Ministarstva za evropske integracije navodi se da je ta Konferencija međunarodni skup posvećen koordinaciji podrške Ukrajini, njenom ekonomskom oporavku, obnovi infrastrukture i jačanju međunarodne saradnje u procesu rekonstrukcije zemlje.

Konferencija je okupila predstavnike vlada, međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i privrednog sektora, sa ciljem razmatranja daljih koraka u pružanju podrške obnovi Ukrajine i unapređenju međunarodnih napora usmerenih ka njenom dugoročnom razvoju i stabilnosti.

- Srbija ostaje posvećena pružanju humanitarne pomoći Ukrajini i podržava napore međunarodne zajednice usmerene na ublažavanje posledica sukoba, kao i obnovu pogođenih područja. Srbija, takođe, dosledno podržava suverenitet i teritorijalni integritet svih međunarodno priznatih država, uključujući i Ukrajinu, u skladu s principima međunarodnog prava i Poveljom Ujedinjenih nacija - rekao je ministar Starović.

On se na marginama konferencije imao više bilateralnih susreta - sa potpredsednikom Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Tarasom Kačkom, ministrima spoljnih poslova Poljske Radoslavom Sikorskim, Litvanije Kestutisom Budrisom, Estonije Margusom Cahknom, Azerbejdžana Džejhunom Bajramovim, Slovenije Tonetom Kajzerom, ministrom za evropske poslove, Nacionalni plan oporavka i otpornosti i kohezionu politiku Italije Tomazom Fotijem, podsekretarom Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država Džeremijem Levinom, zaduženim za humanitarna pitanja i verske slobode.

Na ovim sastancima razmatrane su teme od značaja za evropske integracije Srbije, bilateralnu saradnju i aktuelna pitanja na evropskoj i međunarodnoj agendi, saopšteno je iz Ministarstva za evropske integracije.