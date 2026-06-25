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Iz svih krajeva Srbije reke ljudi i kolone ponosnih građana krenule su put prestonice kako bi u subotu prisustvovali velikom skupu pod nazivom "Srbija, jedna porodica". Ovaj događaj za mnoge predstavlja trijumf srpskog jedinstva i stabilnosti, a najistrajniji su se odlučili da iz Novog Sada, Loznice, Kragujevca, Aranđelovca i drugih gradova do Beograda stignu peške, prkoseći visokim letnjim temperaturama!

Jedna od najbrojnijih grupa krenula je iz Novog Sada, tačnije Petrovaradina. Oko 80 aktivista i simpatizera SNS okupilo se sa ciljem da pokažu ljubav, slogu i da pruže podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Na čelu kolone bio je Vukašin Đoković, student Fakulteta bezbednosti, koji je za Kurir rekao da u grupi vlada izuzetna atmosfera i da umor, koji se neminovno javlja, ne predstavlja nikakvu prepreku kada se zna viši cilj.

- Danas smo se zaputili iz Novog Sada, iz sprske Atine u Beograd, da dođemo tamo do 27. juna kako bi se pridružili srpskom narodu, našim saborcima, našoj braći i sestri iz cele Srbije. Beograd 27. juna treba da sija, on je tog dana prestonica ljubavi, kulture, dostojanstva, srpskog patriotizma i ovim putem želim da pozovem sve građane da dođu tad u Beograd, da složno i dostojanstveno pokažemo koliko nas ima, koliko nas brani Srbiju, koliko se borimo da Srbija pobeđuje. Želim i da se zahvalim svima koji su nas dočekivali, častili nas čokoladicama, hladnom vodom, hteli su da nas ugoste... Umora, naravno, ima, ali pošto znamo svoj cilj, za šta i za koga šetamo, onda nam to ne predstavlja nikakav problem. Uz puno ljubavi, punog srca idemo za Beograd. Želimo da sačuvamo Srbiju i da pružimo podršku našem predsedniku Aleksandru Vučiću - ističe Đoković.

Vukašin Đoković Foto: Marko Karović

Dodaje i da očekuje da će im se pridružiti i građani iz ostalih opština.

- Pozivamo ljude da dođu do Beograda, da zaista pokažemo da Srbija pobeđuje! Spontano smo se odlučili na ovaj potez. Razgovarali smo i zaključili da je vreme da pokažemo koliko nas ima, koliko smo spremni da dajemo za našu otadžbinu, u čast naših predaka, a da nas se potomci ne stide - rekao je Đoković.

1/32 Vidi galeriju Novosađani krenuli peške za Beograd Foto: Marko Karović

Đoković je podvukao da na nasilje uvek odgovaraju dijalogom:

- Ne želimo na nasilje da uzvraćamo nasiljem, već dijalogom. Koliko god da su onu puni mržnje, to su naša braća i sestre. Koliko god da oni ne doživljavaju Srbiju kao našu državu, Srbija jeste njihova država, a mi ćemo sve od sebe dati da im to objasnimo, da im prikažemo, zapravo, kako jeste, da ne treba da se delimo jer imamo samo jednu otadžbinu, da dozvolimo da ikada više udari Srbin na Srbina, brat na brata. Svako kome je Srbija u srcu, svako ko voli svoju zemlju i ko je spreman da je brani ponosno i časno dobrodošao je 27. juna na skup.

Test javnog mnjenja

Sagovornik Kurira naglašava da je ova njihova mirna šetnja samo jedan pokazatelj da se vredi boriti za svoju zemlju, ali i da je narod na svojevrsnom testu.

- Od skupa očekujem puno pozivitive, veliki sam optimista, ali ova šetnja predstavlja i jednu vrstu testa javnog mnjenja. Očekujem dostojanstven i ozbiljan skup na kome će biti prikazan plan i program predsednika Vučića. To će biti skup gde ja, kao mlad čovek, želim da vidim šta će se uraditi za moju državu u kojoj želim da ostanem. To će biti skup za buduće naraštaje, a i za sve nas!

U Čortanovcima na obroncima Fruške gore pešake je dočekala delegacija predvođena Markom Gašićem, predsednikom opštine Inđija.

- Ponosni smo što smo ovde, na obroncima Fruške gore, dočekali ekipu mladih ljudi koji su krenuli iz Novog Sada, a potom im se pridružila ekipa iz Sremskih Karlovaca. Dočekali smo našu braću i sestre hladnim napicima, voćem, slatkišima, da dobiju malo snage, da ojačaju i da ih čekamo na sledećoj lokaciji.

Marko Gašić Foto: Marko Karović

- Motiv da krenemo na ovaj put dobili smo slušajući predsednika Aleksandra Vučića i šta je sve uradio da Srbija prosperira. Ovo i jeste bila naša vizija, da pokažemo građanima Srbije šta mi nudimo našoj zemlji i narodu, a to će se pokazati i na skupu 27. juna. Drago mi je da su krenuli peške ka Beogradu, a emocije koje dobijaju usput od ljudi koji im daju podršku je samo deo onoga što će pokazati taj skup - kazao je Gašić.

Ukorak sa mladima

Zagorka Janjin (56) iz Čortanovaca takođe je deo ekipe koja izdržava teške vrućine i vreo asfalt, ali ne mari ni za šta, jer, kako kaže, zna zašto to radi.

- Umor ne osećam nimalo, ja sam partizanka, ali mogu i želim da idem ukorak s mladima, jer Srbija pobeđuje i to je poruka koju svi mi šaljemo. Ja sam od predsednika starija svega mesec i po dana i idem da mu pružim svoju podršku. Govorili su mi svi: "di ćeš na ovu vrućinu, ostani kod kuće", a ja sam rekla: "Iidem, jer još mogu i sve dok mogu, boriću se" - poručila je Zagorka.

Zagorka Janjin Foto: Marko Karović

Ono što je posebno ostavilo utisak je i da su u koloni bili ne samo Srbi iz različitih delova naše zemlje, već i iz Republike Srpske i Crne Gore. Dragutin Trifunović (25), diplomirani pravnik, dolazi iz Bara, iz Crne Gore, a kako navodi, od 2019. živi u Srbiji gde je došao da studira, a sada ovde i živi.

Dragutin Trifunović Foto: Marko Karović

- Razlog zašto sam danas ovde je da dokažemo da je ovo mnogo bolja priča, nego ta sa druge strane. Mi ne rušimo Srbiju, mi želimo da ova naša Srbija raste i napreduje. Mi ne širimo mržnju i ne želimo da Srbija stane, jer nemamo ništa dobro od tih blokada. Na ovom skupu 27. juna očekujem apsolutnu pobedu i da će Srbija nastaviti dalje - poručio je Dragutin Trifunović.