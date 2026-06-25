Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević poručio je da je kritici odluka vlasti, koju plasiraju mediji, jako loše što se etiketiraju ljudi po nacionalnoj osnovi. On je reagovao na tekst pojedinih medija koji su pisali o Jergu Heskensu koji savetuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića .

- Legitimno je da javnost traži transparentnost o svakom javnom angažmanu i ekonomskim projektima. Ali nije dobro kada se rasprava pretvori u napade na nečije poreklo ili nacionalnost. Nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju desetine hiljada ljudi i veoma često donose standarde rada, odgovornosti i ravnopravnosti koji su potrebni našim građanima. Kritika odluka da. Etiketiranje ljudi ne - naglasio je Antonijević na Iksu, uz tekst koji je preneo Danas.