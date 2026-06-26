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Veličanstveni narodni skup "Srbija, jedna porodica" u subotu, 27. juna, ispred Skupštine biće ne samo politički događaj, trijumf srpskog zajedništva i tehnološki spektakl kakav Balkan još nije video, već i jedinstvena prilika da narod sam bira prioritete za budućnost svoje zemlje. Ako postoji mera po kojoj se prepoznaje snaga jedne demokratije, onda je to spremnost države da čuje glas svojih građana i da im omogući da neposredno učestvuju u kreiranju budućnosti zemlje.

Neposredna demokratija

Novina koja će biti predstavljena u subotu predstavlja jedan od najznačajnijih iskoraka u pravcu veće uključenosti građana u donošenje odluka i davanje prostora za neposrednu demokratiju, koncept koji je gotovo zaboravljen u savremenim političkim sistemima, ocenjuju sagovornici Kurira. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je građanima priliku da sami iskažu šta vide kao najvažnije državne prioritete i da na taj način postanu aktivni učesnici u oblikovanju politika koje utiču na njihove živote.

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da je ova novina tipičan primer vraćanja istinskim korenima demokratije, a to pokazuje spremnost nosilaca vlasti da i u praksi pokažu da su izbor naroda za koga rade.

- Vlast mora da bude servis građana i da služi svom narodu. Ovo je okretanje čoveku, jer politika vrlo često dobije oblike utilitarizma i udaljava se od onih koji su dali poverenje. Ovo je i poruka da se moraju slušati i uvažavaju konkretni ljudi s konkretnim problemima, jer se krenulo od lokalnih sredina pa sve do visokih državnih instanci. Primećeno je da na lokalnom nivou postoje oni koji su zaboravili zašto su tu i lansirana je inicijativa "Ko si bre ti". Dobro je da se uvede mehanizam pa će oni koji bi trebalo da čuvaju javni interes a ne čuvaju ga, time seći granu na kojoj sede. Prilika da se glasa o prioritetima se vrlo dobro oslanja na to. Ideja o osluškivanju tog glasa naroda postoji kroz istoriju civilizacije i moglo bi, kao što vidimo da zaživi i danas - ocenjuje Petričković.

prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka Foto: Kurir Televizija

Poverenje

On smatra da će ovi noviteti uneti novu energiju i među donosioce odluka i među građane.

- Uzalud je bio pokušaj da se napravi raskol između nosilaca vlasti i naroda kroz uništavanje institucija, a upravo su institucije sistem koji mora da bude u službi potreba ljudi koji su im dali poverenje. Zato mislim da je to odlična zamisao sa sastavljanjem liste i prioritetima. Analizom sadržaja videće se zašto je stanovništvo nezadovoljno, gde misli da može drugačije i šta je od vitalnog značaja za svakodnevni život. To jeste zaokret i način da se političke zamisli potvrde u praksi. To je ono što stanovništvu treba, to je način da se vrati poverenje u institucije i političke ideje. Odlično je što na tome radi konstantno, i za vreme izbora i posle izbora, to mora da postane praksa koja bi merila uspešnost jedne političke ideje. Politika i postoji da bi se obraćala ljudima i da bi im donela razvoj, prosperitet, rast plata i penzija, bolji kvalitet života, jeftinije lečenje, dobro obrazovanje... Biće to potvrda da je čovek u centru interesovanja države i vlasti - zaključuje Petričković.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev podseća za Kurir da je Aleksandar Vučić već godinama, obilazeći opštine po Srbiji, u neposrednom kontaktu sa građanima i da zbog toga najbolje i čuje probleme lokalnog stanovništva.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- U subotu na velikom skupu u Beogradu građani će moći da uzmu papirić na kojem će biti 15 prioriteta i svako će moći da zaokruži pet, a čak i da doda one stvari koje smatra da su potrebne, a koje se nalaze na papiru. Biće to jedna od najboljih anketa i prilika da vlast zapravo sasluša građane na ogromnom uzorku. Naravno, očekujemo da će vlast usvojiti mišljenje i volju naroda, čime će jasno pokazati da je narodna vlast koju je izabrao narod i koja njemu služi. To je suština politike Aleksandra Vučića i svi su svedoci da on godinama unazad o tome govori kada se obraća državnim funkcionerima, ministrima, državnim sekretarima... Njegova poruka je uvek da treba da se približe narodu i da pričaju sa građanima, da rešavaju te probleme - zaključuje Nebojša Obrknežev.