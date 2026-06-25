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Kako bi svi prisustvovali velikom skupu ''Srbija, jedna porodica'', najavljenom za 27. jun i pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, veliki broj građana krenuo je iz raznih delova Srbije.

Građani će imati priliku da svedoče nesvakidašnjem događaju koji će predstavljati trijumf srpskog jedinstva, a imaće i direktnu priliku da sami biraju i odrede prioritete za budućnost svoje otadžbine, kao i pravce politike kojima će se zemlja kretati! Ali, ovaj skup biće ujedno i formalno povlačenje pravog velikog poteza na tabli za predstojeće izbore.

Srdačan doček u Trbušnici:

1/10 Vidi galeriju Doček u Trbušnici Foto: Privatna arhiva

Domaćini su izlazili iz svojih domova kako bi dočekali ljude koji šetaju do Beogradu, pružili im podršku, dali im hrane i vode da se okrepe, a ovako je izgledao doček u Trbušnici.

00:12 Doček aktivista u Trbušnici Izvor: Kurir

Fotografije Srbije koja pobeđuje šire se mrežama, a velike kolone nasmejanih građana koji ne mare za umor, uputile su se ka prestonici Srbije.

Snažno, dostojanstveno i sa ponosom predstavljaju Srbiju, a nose i majice na kojima piše ''Srbija pobeđuje''.

Aktivisti iz Sremske Mitrovice uputili su se ka Beogradu, a kako je to izgledalo, možete pogledati u snimku ispod:

00:35 Aktivisti iz Sremske Mitrovice krenuli ka Beogradu Izvor: Kurir

Dosadašnji slogani s lista SNS-a uvek su nosili snažnu, jasnu i nedvosmislenu političku poruku, a ostali su upamćeni po svom dubokom značenju, što bi značilo da građane ove zemlje to potencijalno i čeka 27. juna, a što bi mogao biti zvaničan start predizborne kampanje!

00:50 Građani iz Sremske Mitrovice krenuli peške na skup 27. juna Izvor: Kurir