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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak na Instagramu na kojem je prikazao novu deonicu Moravskog koridora uoči njegovog zvaničnog otvaranja, koje je zakazano za sutra u 17 časova.

Naime, nova deonica Moravskog koridora, od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka, biće svečano puštena u saobraćaj sutra, u petak, 26. juna 2026. godine, u 17.00 časova.

Ispod pogledajte kako izgleda nova deonica:

Svečanosti će prisustvovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, čime se obeležava završetak još jednog ključnog dela prvog digitalnog auto-puta u Srbiji.

Ova poddeonica Sektora 3, duga 28,71 kilometar, direktno spaja Kraljevo sa auto-putem „Miloš Veliki“ u Preljini. Time se drastično skraćuje vreme putovanja između dva velika privredna centra i omogućava brži i bezbedniji saobraćaj za više od pola miliona građana centralne Srbije.

"Niko u Srbiji nije ni pomislio da ćemo imati autoput do Kraljeva"

Predsednik Vučić je nedavno izrazio ogromno zadovoljstvo i ponos povodom završetka ovih radova. Predsednik je istakao koliko je ovaj projekat bio nezamisliv u prošlosti:

- Niko u Srbiji nije ni pomislio da ćemo imati autoput do Kraljeva. Radujem se otvaranju i izuzetno sam srećan što spajamo Čačak i Kraljevo, jer to menja sve za ljude u ovom kraju, donosi investitore i novu budućnost - rekao je predsednik Vučić.

Moravski koridor će povezati preko pola miliona ljudi iz Centralne Srbije. Deonica Moravskog koridora od petlje Preljina kod Čačka do petlje Adrani kod Kraljeva, duga je oko 29 kilometara, u javnosti već prepoznata kao auto-put Čačak–Kraljevo, donosi znatno bržu vezu Moravičkog i Raškog okruga, uvodi Kraljevo u savremenu mrežu auto-puteva i zaokružuje jednu od najznačajnijih infrastrukturnih investicija.

1/5 Vidi galeriju Sitno se odbrojava do otvaranja Moravskog koridora, a usled izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju auto-puta Miloš Veliki i Moravskog koridora, od 16. do 26. juna, zatvorena je denivelisana raskrsnica Preljina Foto: RINA

Značaj Moravskog koridora

Značaj Moravskog koridora najpre se meri vremenom koje će građani i privreda uštedeti. Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo i Čačak dobijaju bržu i sigurniju vezu sa najvažnijim pravcima u zemlji. Teretni saobraćaj biće efikasniji, transport robe predvidljiviji, a industrijske zone dostupnije domaćim i stranim investitorima.

Pomočnik gradonačlenika Čačka, Miloš Stevanić je istakao je da će otvaranjem Moravskog koridora grad dobiti novu razvojnu perspektivu i znatno bolju povezanost sa ostalim delovima Srbije i Evrope.

- Pre petnaest godina za Čačane je bio san da do Beograda putuju auto-putem, a sada ćemo moći da putujemo i do Grčke. Već u Konjevićima ulazimo na auto-put i odatle možemo ići širom Evrope – rekao je Stevanić.

01:11 Spajanje Moravskog koridora sa auto-putem Miloš Veliki Izvor: RINA

Moravski koridor, auto-put od Pojata do Preljine, dugačak je oko 112,4 kilometra i povezuje Koridor 10 sa auto-putem "Miloš Veliki", odnosno Koridorom 11.

Projektovan je kao moderna saobraćajnica sa dve kolovozne trake po smeru, širinom od 30 metara i projektovanom brzinom od 130 kilometara na čas.

Na trasi su predviđene petlje, mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, sistemi za naplatu putarine, telekomunikacioni koridor i obimni hidrotehnički radovi u dolini Zapadne Morave.