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Posle više od deset časova pešačenja, građani iz Aranđelovca, Topole, Sopota, Mladenovca, Smederevske Palanke i Kragujevca stigli su u Lazarevac, gde su im priređeni srdačan doček i iskrena podrška brojnih građana, kao i predstavnika Opštinskog odbora SNS Lazarevac.

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Foto: Kurur

Ovaj podvig nije samo kilometraža pređenog puta – to je snažna poruka istrajnosti, zajedništva i vere u politiku koja Srbiju vodi napred. Korak po korak, aktivisti su pokazali da se ljubav prema svojoj zemlji, odgovornost prema građanima i spremnost da se bore za budućnost ne dokazuju rečima, već delima.

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Foto: Kurur

U atmosferi zajedništva, uz aplauze, osmehe i reči podrške, Lazarevac je dočekao ljude koji svojim primerom svedoče da je snaga Srpske napredne stranke u njenim ljudima – vrednim, posvećenim i istrajnim.

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Pešačenje na skup 27 juna Izvor: Kurir


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