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Građani iz Smedereva i Velike Plane šetali su više od 20 km do Grocke.

Naime, oni su krenuli na veliki rodoljubivi skup u Beogradu 27. juna ispred Skupštine Srbije.

Građani iz Smedereva i Velike Plane pešačili do Grocke povodom skupa 27. juna Foto: Kurir

Oni su u Grockoj dočekani od strane više stotina građana, uz parolu "Srbija pobeđuje!".

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Pešačenje na skup 27 juna Izvor: Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da dođu na skup 27. juna u centru Beograda.

- Srbija je u poslednjoj deceniji napredovala mnogo, snažno. I sve to, dragi građani, postigli smo zahvaljujući vama, vašoj trpeljivosti, vašem strpljenju, vašem odgovornom i ozbiljnom pristupu. Danas je Srbija zemlja koja raste među najbržim u Evropi, zemlja rekordnih investicija, većih plata i penzija, novih puteva, pruga, fabrika, bolnica i škola. Sve to uspeli smo ujedinjeni i zajedno - rekao je Vučić i dodao:

- Ipak, u prethodnom periodu pokušali su da nas zaustave, pokušali su da spreče dalji razvoj Srbije. Zahvaljujući vama, u tome nisu uspeli. Uspeli smo da odbranimo svoju zemlju, da odbranimo našu Srbiju. Zato vas pozivam da se 27. juna okupimo u centru Beograda. Tog dana želimo da razgovaramo o onome što dolazi: o planu, o napretku, o prioritetima koje vi vidite kao najvažnije za našu zemlju. Tog dana organizujemo susret ljudi koji vole našu otadžbinu i koji žele da zajedno gradimo budućnost Srbije. Hvala vam na svemu što ste do sada učinili. Verujem u vas, verujem u našu zemlju, verujem u našu Srbiju. Živela Srbija!

Kurir.rs

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