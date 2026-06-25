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Iz više gradova Srbije građani su se uputili ka Beogradu pešice. Ljudi dolaze na veliki vidovdanski skup Srpske napredne stranke „Srbija, jedna porodica“, čija će centralna manifestacija biti održana u subotu, 27. juna u prestonici.

Do nedavno bi zvučalo kao naučna fantastika kada bi neko rekao da će na Vidovdan u Beogradu kolo Moravac igrati roboti. Danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić baš tako poziva građane na veliki skup - dok oko njega humanoidni roboti Milutin i Dragutin igraju kolo.

Vlast poziva građane da dođu i iskoriste priliku da daju svoje predloge i utiske. Kažu i da su spremni da čuju i one koji nisu sasvim zadovoljni.

Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) i Mihailo Janjić, politički analitičar bili su gosti emisije "Usijanje", gde su govorili o predstojećem skupu Srpske napredne stranke.

Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

Bakarec je na samom početku istakao da je predsednik Vučić izjavio da je najveći cilj Srbije mir i stabilnost.

- Predsednik Vučić će tada saopštiti da li će biti kandidat za premijera na sledećim parlamentarnim izborima. Mislim da ćemo sigurno čuti poziv na mir, na pomirenje te da će biti pružena ruka neistomišljenicima. Biće anketa, odnosno glasački listić gde će ljudi izabrati ono što im je najvažnije za Srbiju, ali i da dodaju svoje sugestije. Ja ću na tom papiru napisati da svi moraju da odgovaraju jednako pred zakonom. Siguran sam da će predsednik Vučić saopštiti socijalne mere koje će se ticati i visine penzije i cena lekova - kazao je Bakarec.

Kako bi svi prisustvovali velikom skupu ''Srbija, jedna porodica'', najavljenom za 27. jun i pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, veliki broj građana krenuo je iz raznih delova Srbije. Snažno, dostojanstveno i sa ponosom predstavljaju Srbiju, a nose i majice na kojima piše ''Srbija pobeđuje''. Bakarec smatra da su mladi ljudi pešačenjem pokazali koliko su posvećeni u svojoj ideji:

1/32 Vidi galeriju Novosađani krenuli peške za Beograd Foto: Marko Karović

- To je autentično jer se ne lažira, mi smo imali slučaj da su ljudi pričali da su trčali do Brisela. To je nemoguće i smešno je. Ne postoje takve osobe, čak ni supermeni to ne bi mogli. Naše žene su se posvetile i sašile zastavu dugu pola kilometra i ta zastava će biti pokazana na skupu.

Janjić je dodao da najavljeni skup predstavlja jedinstvenu priliku i u sebi nosi posebnost jer su na njega pozvani svi građani:

- Nisu pozvani samo članovi SNS-a, već svi građani Srbije i oni će imati priliku da direktno učestvuju u kreiranju politike i smera kojim će ići Srbija. Mi smo to jedinstvo izgubili. Kad god smo imali jedinstvo, imali smo narod i državu. Ja verujem da će srpski narod da se ujedini, to neće biti od ponedeljka, to je proces. Ali, prvi korak ka tom procesu je poziv svim građanima i političkim neistomišljenicima da učestvuju u skupu. Do jedinstva se dolazi dijalogom - rekao je Janjić, dodajući da bi voleo da na skupu vidi i neistomišljenike:

Mihailo Janjić Foto: Kurir Televizija

- Ja u svom okruženju imam ljude koji drugačije misle od mene, ali mi razgovaramo jedni sa drugima. Taj konsenzus i poziv na jedinstvo je poziv da se složimo oko jedne ključne stvari - nacionalnog interesa. Te da pogledamo zajedno u kom će smeru naša država da ide. Da li će na istok, zapad ili će ostati neutralna. Upravo je zato bitan ovaj skup.

"Narod u Srbiji ima neverovatnu slobodu"

Aleksandar Jerković kazao je da Srbija danas ima mnogo više slobode nego sve države u Evropi:

- U Srbiji nikada nismo videli da je nekom zabranjeno bavljenje politikom, imamo neverovatnu slobodu, a opet je država svima izašla u susret. Izašlo se u susret našem narodu, ali i drugim državama. To je velika stvar i to ni u jednoj zemlji Evrope niste mogli da vidite. Međutim, ta velika sloboda dovodi do bahatosti funkcionera.

Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

Građani će imati priliku da daju svoje pohvale, predloge ali i kritike vladajućoj strukturi. Jerković kaže da svaki građanin želi da se odgovornost poveća, sa čim će država morati da se suoči:

- Potrebno je ukinuti imunitet narodnim poslanicima, sudijama i tužiocima. Zašto bi bilo ko u ovoj zemlji imao doživotno garantovan posao kao sudija? Ljudi, ajde da vratimo odgovornost. Potrebno je vratiti pravdu, jer nepravda smeta ljudima. Bitno je baviti se sitnicama. Ajde da se bavimo politikom, da se politika ne bi bavila nama. Minimum doprinosa je da na javnom skupu kažete šta valja a šta ne valja. Iskoristite volju predsednika da se nešto pokrene. Moramo svi da se uključimo i popravimo ono što ne valja. Ajde da čujemo rešenja, suviše smo ovih godina slušali kritike.

01:54 "ŽENE SU SAŠILE ZASTAVU OD POLA KILOMETRA A MLADI LJUDI DOKAZALI SVOJU IDEJU PEŠAČENJEM!" Bakarec o skupu 27.juna: "Predsednik Vučić će saopštiti važnu vest!" Izvor: Kurir televizija

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