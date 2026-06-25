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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se večeras nadomak Inđije sa građanima koji pešače iz Novog Sada i drugih gradova ka Beogradu kako bi prisustvovali velikom skupu "Srbija jedna porodica", koji će biti održan u subotu na platou ispred Doma Narodne skupštine.

Okupljeni građani su predsednika Vučića dočekali skandiranjem "Aco, Srbine" i sa srpskim zastavama.

Aleksandar Vučić je na početku pozdravio sve građane koji su peške krenuli ka Beogradu.

Foto: Printskrin Informer TV

- Ove devojke i momci, ljudi, su prihvatili to da neretko budu prokazani. I oni ne brinu zbog toga. Oni imaju nešto u šta veruju. To je ideal kako Srbija treba da izgleda: možemo bolje, ali nećemo da dozvolimo da nam Srbiju urušite, a verovali ili ne, urušili bi je neverovatnom brzinom - rekao je Vučić

Predsednik je građane pitao da li su gladni, žedni i da li im je nešto potrebno, kao i kako protiče njihovo putovanje.

- Vodite računa, ne žurite nigde, odmorite se. Bolje je da idete rano ujutru, da izbegnete najveću vrućinu - rekao je Vučić.

Predstavljanje mera u ponedeljak

- Imaćemo narednih dana novi paket mera, dakle predlaganje programa. Čućete nešto i u subotu po tom pitanju, ali u ponedeljak će biti, sad to mogu vama zvanično da kažem, kada ćemo da saopštimo kompletan paket javnosti Srbije. Nisam hteo da miting i skup je pre svega politika i pravac kretanja, kuda Srbija ide, a u ponedeljak ćemo najkonkretnije o merama. Verujem da će ljudi biti zadovoljni - rekao je Vučić i dodao:

- I ovog puta smo gledali da napravimo, da tako ciljamo, da sve što u paketu donosimo kao dobre mere, da one budu ciljane, da pomognu pre svega onim siromašnijima i onim koji pripadaju nižem srednjem sloju, više njima, a nešto manje onima koji su bogatiji. I imajući u vidu stope rasta u ovom trenutku, verujem da će penzije, naravno, ne mogu da rastu opet po 11 i 10%, ali će mnogo da rastu, ne samo kao jednokratna davanja, već ponovo da rastu dosta i verujem da će plate da rastu, možda čak i nešto više nego prošli put - rekao je on.

Predsednik je najavio da će u subotu govoriti pod kojim imenom ćemo mi na izbore.

Foto: Printskrin Informer TV

- Videćete kako možete sličnu reč, kao mnogi drugi, da upotrebite, a da ima potpuno drugačije značenje od onoga kako su je neki drugi doživljavali. Samo nemojte da reagujete uopšte na one koji bi da vam kažu bilo šta loše. Mi moramo da pokažemo razliku između pristojne Srbije i onih koji bi da izazivaju sukobe. Ne može vas niko ni da napadne, i ima vas i više nego dovoljno, i dovoljno i snage i hrabrosti i svega. Ali mi moramo da pokažemo poštovanje i za one koji su manipulisani, za one koji će iz inata da, i kada vide gde im se sve laži ruše - rekao je Vučić.

- Deo tih ljudi stvarno veruje u to, zato što je toliko snažna propaganda, propaganda i takav psihološki pritisak bio da je nama potrebno da tim ljudima, da tim devojkama, momcima pružimo ruku, da se mi ne odnosimo prema njima sa potcenjivanjem i ni podaštavanjem kao što su oni prema nama. Nama mora da bude cilj ujedinjena Srbija, nama mora da bude cilj da spuštamo loptu. Znamo mi sve šta su radili, znamo mi šta su i mnogima od vas radili i šta ste, kroz šta ste sve morali da prođete, i nikada to ne smemo da zaboravimo. Ali baš zato što to ne smemo da zaboravimo, moramo da pružamo ruku i moramo da napravimo tu razliku između pristojne Srbije i onih koji su želeli podele, koji su nas delili unutar porodice, unutar društva, unutar države - poručio je Vučić.

Zastava i bajkeri

On je naglasio da zastava koja će biti raširena na skupu ima oko 1.000 kilograma sa tim koturom sa kojim dolazi.

- Ne znam kako će da je razviju, nije zgodno uopšte, ali valjda će uspeti. I doći će, prijavilo se preko 2.500 bajkera. Za mene je to malo neverovatna cifra - dodao je Vučić.

Predsednik je naveo da u danima pred nama Srbija potpisuje veoma važan ugovor.

- Potpisujemo ugovor o završetku radova na Hramu Svetog Save, a posle ostaje samo održavanje. Unutrašnjost Hrama biće jedna od najlepših. Pred nama su intenzivni i naporni dani...

Pedsednik je rekao da će skup 27. juna biti mogućnost da se pokaže sloga ljudi.

- Napravićemo lep spektakl ljudi sa idejom, koji ne mrze nikoga. Biće igrališta, igraonica i raznih sadržaja za decu.

Rezultati SNS bolji nego što su bili pre

Vučić je izjavio da će izbori biti uskoro i da su rezultati, prema najnovijim istraživanjima, bolji po SNS nego što su bili ranije.

- Za nas će izbori biti mnogo teški, uskoro će, biće mnogo teški, ali ja verujem u snagu svih ovih ljudi, u njihovu volju. Da vas ohrabrim, nisu loša istraživanja, valjda će biti bolja, videćemo - rekao je Vučić, a na pitanje novinara da li može da otkrije šta kažu nova istraživanja, Vučić je rekao da ne može.

- Ne mogu, ali dobili smo ih preksinoć. To smo radili i dobili sve. Bolje je nego što je bilo, ja nikad nisam zadovoljan. Znate, ljudi koji su zadovoljni, onda više nemaju 'tigrovo oko', onda više nemaju želju da nešto unaprede - rekao je Vučić.

Predlozi za budućnost Srbije

Govoreći o predlozima za budućnost Srbije o kojima će građani moći da glasaju 27.juna, Vučić je rekao da je namera bila da svako izabere pet, jer inače bi svako zaokružio svih 15.

- Mi hoćemo da vidimo šta je ljudima najvažnije. Nekome je najvažnije Kosovo, nekome je najvažnija, ne znam, Evropska unija, nekome je najvažnije zdravstvo, nekome je najvažnije obrazovanje, nekome je najvažnija briga o ljudima. Baš smo zato hteli da vidimo šta je to što ljudi doživljavaju kao najvažnije, a sa druge strane izvukli smo linije i ostavili da svako može da napiše šta on lično misli, a što ne piše tu na papiru, ili kakav je problem sa kojim se suočava i kako možemo da pomognemo, šta da rešavamo. Odštampali smo, mislim, 60.000 glasačkih listića, jer koliko god ljudi da bude, neće moći da dođe do tih glasačkih kutija. U svakom slučaju, to će za nas biti jedan lakmus papir da vidimo šta je to što ljudi stvarno žele, jer mi želimo njih da čujemo, želimo da čujemo ljude - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara šta bi on napisao na papiru, predsednik je rekao da je problem to da ne pokazujemo brigu o ljudima.

- Moj je problem šokiranost ljudi koji su, nisu verovali da ću smeti da izađem među radnike. Vi vidite, oni meni zvižde, i dok mi zvižde, ja idem pravo prema njima. Ja nemam problem sa tim.Dakle, zato što sam video da je reč o ljudima koji nisu došli s kamenicama i motkama, koji nisu političari, nego pristojni ljudi koji se bore za svoju egzistenciju, koji traže nešto, neka prava za sebe i tako dalje. I ne možete to uvek da uradite, ali kad god mogu, tako nešto ću da napravim - poručio je Vučić.

Građani će sutra nastaviti pešačenje ka Beogradu kako bi stigli na skup u subotu.

Na skupu "Srbija jedna porodica", kako je najavljeno, biće predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.

Građani će imati priliku da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti, ali i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju.