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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se večeras nadomak Inđije sa građanima koji pešače iz Novog Sada i drugih gradova ka Beogradu kako bi prisustvovali velikom skupu "Srbija jedna porodica", koji će biti održan u subotu na platou ispred Doma Narodne skupštine.

- Posle toliko pređenih kilometara, red je bio da malo odmore noge, saberu utiske i nasmeju se. Žuljevi prođu, ali ovakvo zajedništvo i dobro raspoloženje ostaju. P.S. Ako ne možes da ih pobediš, ti im se pridruži - rekao napisao je predsednik Vučić uz snimak.

- Slobodno ti njima, odmaraće sutra do 12:00, nemoj da se napijaju, ali slobodno po jednu čašu i to - rekao je predsednik okupljenima na šta je dobio odgovor da su bile 2-3 pauze i da je na svakoj po jedno hladno pivo moralo biti.

Predsednik je na kraju poručio piće za sve, dok je on sam uzeo pivo.

- Ovo ja plaćam - rekao je predsednik.

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