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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u nedelju biti potpisan ugovor za završetak Hrama Svetog Save u Beogradu.

"U nedelju, u sedam ujutru potpisujem ugovor o završetku Hrama Svetog Save, poslednjih 6,5 miliona evra obezbeđujemo, time završavamo sav mozaik, sve. Posle nam ostaje samo održavanje, da promenimo spoljna svetla u budućnosti, ali unutra će biti apsolutno najlepši hram", rekao je Vučić u Inđiji.

Dodao je da će nakon toga, u nedelju biti prikaz novih sistema u Batajnici, a da će potom na Pasuljanskim livadama biti prikazana vojna vežba sa gađanjem na preko 50 kilometara.
"Odatle posećujemo jednu porodicu u Senjskim rudnicima", rekao je Vučić.

Govoreći o vojnoj vežbi, naveo je da će to biti prvi put da se koriste neki dronovi i da se gađa određenim sredstvima.

Predsednik je rekao da će potom otići i u Ravanicu, gde će biti i patrijarh srpski Porfirije.

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