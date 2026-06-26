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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će izbori biti uskoro i da su rezultati, prema najnovijim istraživanjima, bolji po SNS nego što su bili ranije.

"Za nas će izbori biti mnogo teški, uskoro će, biće mnogo teški, ali ja verujem u snagu svih ovih ljudi, u njihovu volju. Da vas ohrabrim, nisu loša istraživanja, valjda će biti bolja, videćemo", rekao je Vučić u Inđiji.

Na pitanje novinara da li može da otkrije šta kažu nova istraživanja, Vučić je rekao da ne može.

"Ne mogu, ali dobili smo ih preksinoć. To smo radili i dobili sve. Bolje je nego što je bilo, ja nikad nisam zadovoljan. Znate, ljudi koji su zadovoljni, onda više nemaju 'tigrovo oko', onda više nemaju želju da nešto unaprede", rekao je predsednik Vučić.

Poručio je da hoće zemlju koja nije podeljena već zemlju u kojoj ćemo razlike da pokazujemo na izborima, a u međuvremenu da pokazujemo poštovanje.