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Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je da su gradske službe maskimalno angažovane kako bi skup ''Srbija, jedna porodica'', koji će sutra biti održan na platou ispred Narodne skupštine, protekao u najboljem redu i naveo da je zbog najavljenih visokih temperatura obezbeđeno 60 cisterni sa vodom.

Čučković je rekao da je od jutros zona od Trga Nikole Pašića do Pravnog fakulteta zatvorena za saobraćaj i da će u toku dana biti zatvoren i deo Takovske ulice i Ulice Kneza Miloša, a da će sutra pre podne biti zatvoren i Brankov most.

- Očekujemo da više od 100.000 ljudi iz Srbije dođe u centralnu zonu Beograda i mi ćemo biti dostojni domaćini takvog događaja. Sukcesivno ćemo zatvarati pojedine ulice kako bi događaj protekao u najboljem redu - rekao je Čučković.

Naveo je da je obezbeđeno 60 cisterni sa vodom koje će biti raspoređene na prostoru gde će biti održan skup.

Čučković je rekao da su obraćanja na centralnom delu događaja planirana u 18 časova, a da će skup biti završen oko 20 časova nakon čega će komunalne službe očistiti taj prostor.

- Mi smo sinoć imali 'Music Week', više od 50.000 ljudi je bilo u Bulevaru Nikole Tesle i širem delu oko parka Ušće i jutros sve funkcioniše potpuno normalno - rekao je Čučković.

Foto: Petar Aleksić

On je pozvao građane da dođu na skup i čuju šta su planovi, programi i vizije za budućnost Srbije, kao i da na listiću od ponuđenih 15 tema odaberu po pet koje smatraju prioritetnim.

- Hajde da jedni druge čujemo, da vidimo šta zajedno možemo da uradimo za nastavak razvoja Srbije. Evo danas se otvara autoput ka Kraljevu i imamo informaciju da će Kraljevčani odmah nakon otvaranja krenuti tim putem ka Beogradu - rekao je Čučković.