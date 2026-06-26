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Miša Ognjanović, advokat koji je ubijen 2018. godine, svojevremeno je pričao kako je, uz pomoć Boga, uvideo dokaz koji je ukazao na to da se u Račku odigrala unapred režirana predstava koja je za cilj imala da Srbe predstavi kao agresore i što bi NATO snagama omogućilo da bombarduju Srbiju.

Ognjanović je bio poznat kao jedan od branilaca Luke Bojovića, zastupao je i Bojovićevu majku, a branio je i Đorđa Prelića, jednog od vođa navijača Partizana koji su osuđeni zbog ubistva Brisa Tatona.

Bio je i u timu advokata koji su pravno savetovali Slobodana Miloševića, koji se pred Haškim tribunalom formalno branio sam.

Budući da je radio i na slučaju "Račak", on je 2015. pričao o jednom detalju koji je primetio na fotografiji, a koji je, prema njegovim rečima, jasno ukazivao da je sve izrežirano kako bi se Srbija kaznila. Advokat je opisao scenu na fotografiji snimljenoj u Račku, a koja prikazuje telo na tlu nižem od tragova krvi, što ukazuje na to da je leš premešten.

- Desilo se, uz Božiju pomoć, da se na jednoj od tih fotografija vidi kako krv zapravo teče uzbrdo, što je nemoguće i što ukazuje da je očigledno da je neko ta tela pomerao pre nego što su tamo došli Vilijam Voker i ekipa, koja je od Račka napravila skandalozni "masakr" od strane Srba, što je bila uvertira u ono zbog čega smo 1999. bili bombardovani - kazao je Ognjanović.