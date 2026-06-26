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Novinar BIRN-a Radmilo Marković objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X fotografiju predsednika Aleksandra Vučića, i uporedio je šefa države sa Nikolajem Čaušeskim.

On je uz Vučićevu fotografiju sa sinoćnjeg druženja sa građanima napisao: "Drug Čaušesku i njegovi obredi".

Radmilo Marković
Foto: Printscreen/X

Blokaderi Vučiću često priželjkuju Čaušeskuov scenario, tačnije streljanje, kao što je to urađeno rumunskom predsedniku 1989. godine.

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