REKA LJUDI IDE KA BEOGRADU NA VELIČANSTVENI SKUP: Pogledajte divne scene, kolona je sve duža! Svima na usnama jasna poruka - SRBIJA POBEĐUJE! (VIDEO)
Oni su na putu ka prestonici poslali jasnu poruku zajedništva, i da će Srbija uvek pobeđivati.
Podsetimo, veliki broj građana iz krenuo je juče pešice iz cele Srbija za Beograd, gde će u subotu prisustvovati na velikom skupu ispred Skupštine Srbije.
Danas se koloni koja je pošla iz Sremske Mitrovice u Rumi pridružila grupa građana iz ovog grada. Zajedno pešače na veliki skup u Beogradu kao što se može videti na sledećem snimku.
Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine, a na njemu će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.
Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.
Građani će na skupu imati priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.
Na skupu će biti razvijena i najveća zastava Srbije, a posetioce očekuje bogat edukativni i muzički program za sve generacije.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.
Predsednik je najavio da će građani koji u subotu dođu na plato ispred Skupštine dobiti papir na kojem će moći da od 15 tema zaokruže po pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi.
Dodao je da je na listiću ostavljen i prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe.