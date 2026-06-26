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Oni su na putu ka prestonici poslali jasnu poruku zajedništva, i da će Srbija uvek pobeđivati.

Podsetimo, veliki broj građana iz krenuo je juče pešice iz cele Srbija za Beograd, gde će u subotu prisustvovati na velikom skupu ispred Skupštine Srbije.

Danas se koloni koja je pošla iz Sremske Mitrovice u Rumi pridružila grupa građana iz ovog grada. Zajedno pešače na veliki skup u Beogradu kao što se može videti na sledećem snimku.

00:26 Velikom broju građana Sremske Mitrovice pridružili su se i građani Rume Izvor: Kurir

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine, a na njemu će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije.

Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

Građani će na skupu imati priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.

Na skupu će biti razvijena i najveća zastava Srbije, a posetioce očekuje bogat edukativni i muzički program za sve generacije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.

Predsednik je najavio da će građani koji u subotu dođu na plato ispred Skupštine dobiti papir na kojem će moći da od 15 tema zaokruže po pet najvažnijih koje bi želeli da država uradi.