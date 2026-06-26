incidnt na entitetskoj liniji BiH i RS

incidnt na entitetskoj liniji BiH i RS

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Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak na kojem se vidi kako je grupa mladića skinula zastavu Republike Srpske s jarbola, nakon čega su je zapalili!

Kako se tvrdi na Instagram profilu bosansko-hercegovačkog portala Crna hronika, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u blizini Darive.

Na snimku se vidi kako mladići uklanjaju zastavu, a potom je pale, što je izazvalo brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

Nažalost, među onima koji su ostavili komentar mnogo je onih koji podržavaju ovakav čin mržnje:

- "Svaka čast, momcima puna podrška", "Bog im dao lijepo zdravlje!!!", "Šta je problem" - neki su od komentara koji veličaju ovaj vandalizam.

Na sreću ima i onih kojima je dosta mržnje:

"Kina u 2500. godini, Japan u 2050. godini, razvijaju se, rastu, zive u buducnosti, mi u 1900. godini. Tuga", "I tako svake godine isto,evo vec 35 god stojimo u mjestu..."

Za sada nije poznato kada je tačno snimak nastao niti da li je slučaj prijavljen nadležnim policijskim organima. Takođe, nije poznato da li je pokrenuta istraga radi utvrđivanja identiteta osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem.

Pogledajte snimak paljenja zastave Republike Srpke:

Podsećamo, veliku pažnju na društvenim mrežama privukao je video-snimak nastao posle utakmice Mundijala između Bosne i Hercegovine i Katara. Dok je selekcija BiH slavila pobedu rezultatom 3:1 i plasman u šesnaestinu finala (gde je čeka duel sa Sjedinjenim Američkim Državama), u fokusu javnosti našao se incident sa tribina, kada je jedan muškarac na tribinama počeo da maše zastavom Srbije.

Kako su naveli na portalu Crna hronika, to je iznerviralo najvatrenije pristalice BiH, koji su nakon verbalnog sukoba odlučili da mu oduzmu zastavu. Međutim, ubrzo je svetlo dana ugledala potpuno drugačija strana priče.

Portal "Slobodna Bosna" demantovao je ove navode, ističući da su tvrdnje o provokaciji netačne, te da su pripadnici navijačke grupe "BH Fanaticos" zapravo odreagovali izuzetno odgovorno.

- Jedan neodgovorni navijač u dresu Bosne i Hercegovine prethodno je oteo zastavu Srbije od devojke koja je došla da posmatra meč. Suprotno medijskim interpretacijama, prisustvo srpske zastave na ovoj utakmici nije predstavljalo nikakvu provokaciju, već uobičajenu pojavu za Svetsko prvenstvo. Na istom sektoru nalazili su se navijači sa obeležjima Hrvatske, Severne Makedonije, kao i raznih svetskih klubova. Nekoliko momaka iz "BH Fanaticos" prišlo je navijaču sa zahtevom da vrati zastavu devojci od koje je uzeta, što je on kategorički odbio. Pošto je ostao pri svom stavu i nakon insistiranja, jedan od 'Fanaticosa' mu je silom oduzeo zastavu i prosledio je kolegi, koji je odmah otrčao da je vrati vlasnici, što se jasno može uočiti na video-zapisu - navodi se u tekstu "Slobodne Bosne".

Zvanične potvrde o tome šta se tačno dogodilo i dalje nema.

U nastavku možete pogledati video-snimak koji je pokrenuo lavinu komentara: