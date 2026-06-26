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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i podsetio građane da je do veličanstvenog skupa "Srbija, jedna porodica" u Beogradu ostao samo još jedan dan.

- Vidimo se ispred Skupštine u subotu u 18 časova, da gradimo budućnost svi zajedno - poručio je predsednik.

Vučić je ranije istakao da će svi koji dođu na skup dobiti listić sa 15 ključnih tema kako bi sami izabrali prioritete kojima će se država posvetiti u narednom periodu.

- Budućnost se ne čeka - budućnost se gradi - dodao je Vučić u novoj objavi.

Veliki skup "Srbija, jedna porodica" ispred Narodne skupštine biće prilika da građani direktno kroje budućnost zemlje.