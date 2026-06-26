Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je pozvao građane na skup ispred Skupštine u subotu u 18 časova - da zajedno izgradimo blistavu budućnost za sve nas.
Politika
"BUDUĆNOST SE NE ČEKA - BUDUĆNOST SE GRADI" Vučić poslao poruku građanima dan pred veliki skup u Beogradu: Vidimo se ispred Skupštine! (FOTO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i podsetio građane da je do veličanstvenog skupa "Srbija, jedna porodica" u Beogradu ostao samo još jedan dan.
- Vidimo se ispred Skupštine u subotu u 18 časova, da gradimo budućnost svi zajedno - poručio je predsednik.
Vučić je ranije istakao da će svi koji dođu na skup dobiti listić sa 15 ključnih tema kako bi sami izabrali prioritete kojima će se država posvetiti u narednom periodu.
- Budućnost se ne čeka - budućnost se gradi - dodao je Vučić u novoj objavi.
Veliki skup "Srbija, jedna porodica" ispred Narodne skupštine biće prilika da građani direktno kroje budućnost zemlje.
Kurir.rs
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