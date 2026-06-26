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Da ljubav prema državi ne poznaje ni tropske temperature, napor ni žuljeve na nogama na najbolji način na svom ličnom primeru pokazao je gradonačelnik Kragujevca, Nikola Dašić, koji već treći dan pešači do Beograda kako bi stigao na veliki naordni skup zakazan za subotu 27. jun. Krenuo je iz svog rodnog sela Dobrača.

- Pešačim za svoju porodicu, za svoje selo, svoj grad, svoju zemlju, a baš zbog svih njih pešačim da dam podršku svom predsedniku Aleksandru Vučiću - poručuje Nikola Dašić odgovarajući na pitanje zašto se odlučio na ovako radikalan i fizički zahtevan korak i zašto zapravo pešači.

Nakon uspešno savladane prve deonice od Dobrače do Topole, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, u pratnji šestoročlanog tima u kojem je i jedna dama, nastavio je svoj nesvakidašnji pešački podvig. Drugog dana ovog marša podrške, grupa prešla je nove kilometre ka Mladenovcu, pokazujući spremnost da ličnim primerom i ozbiljnim fizičkim naporom stane iza svojih uverenja. Potom su nadstavili dalje ka svom cilju, bez obzira na umorne noge i velike žuljeve.

Dašić ističe da ga posebno raduju reakcije ljudi na terenu. Dodatnu snagu kragujevačkom gradonačelniku i njegovim saputnicima pruža snažna podrška meštana šumadijskih sela kroz koja prolaze, ali i brojne pozitivne reakcije i poruke ohrabrenja koje stižu putem društvenih mreža.