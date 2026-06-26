U toku završne pripreme za skup "Srbija, jedna porodica": Kurir televizija ispred Skupštine: Evo kako teku pripreme i šta vas sve čeka (VIDEO)
U centru Beograda u toku su završne pripreme pred sutrašnji skup "Srbija, jedna porodica". Postavlja se glavna bina, ozvučenje i prateći sadržaji za građane, dok su zbog organizacije događaja uvedene privremene izmene u saobraćaju i delu linija gradskog prevoza.
Kako teku pripreme za sutrašnji skup, za emisiju "Puls Srbije", izvešatavao je Luka Velimirović - novinar Kurira.
- Kao što možete videti postavlja se glavne bina za predstojeći skup u subotu pod nazivom "Srbija, jedna porodica". Pored bine, u toku je postavljanje ozvučenja, a na više lokacija oko nas mogu se videti opsežne pripreme. Postavljaju se i štandovi sa hranom namenjeni građanima, kao i sadržaji i program za najmlađe - rekao je Velimirović.
Izmene u saobraćaju zbog priprema u centru grada
Zbog priprema za događaj u centru grada, kako je istakao, uvedene su privremene izmene u saobraćaju, uz preporuku građanima da planiraju alternativne pravce kretanja.
- Ono što mogu da kažem jeste da pripreme teku planiranom dinamikom. Od ranih jutarnjih časova danas drumski saobraćaj je obustavljen za sva motorna vozila, osim onih koja učestvuju u organizaciji i pripremi događaja - kaže on.
Dalje kako je naveo, pripreme na lokaciji napreduju planiranom dinamikom, uz privremene izmene u saobraćaju i dodatne sadržaje najavljene za sam događaj
- Pripreme napreduju. Takođe, pojedine linije gradskog prevoza koje prolaze ovom deonicom privremeno su obustavljene. Prema najavama, tokom samog skupa biće predstavljena i zastava dužine 500 metara, teška gotovo jednu tonu - za emisiju "Puls Srbije", podsetio je Velimirović.
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