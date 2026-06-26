Slušaj vest

U centru Beograda u toku su završne pripreme pred sutrašnji skup "Srbija, jedna porodica". Postavlja se glavna bina, ozvučenje i prateći sadržaji za građane, dok su zbog organizacije događaja uvedene privremene izmene u saobraćaju i delu linija gradskog prevoza.

Kako teku pripreme za sutrašnji skup, za emisiju "Puls Srbije", izvešatavao je Luka Velimirović - novinar Kurira.

- Kao što možete videti postavlja se glavne bina za predstojeći skup u subotu pod nazivom "Srbija, jedna porodica". Pored bine, u toku je postavljanje ozvučenja, a na više lokacija oko nas mogu se videti opsežne pripreme. Postavljaju se i štandovi sa hranom namenjeni građanima, kao i sadržaji i program za najmlađe - rekao je Velimirović.

Luka Velimirović - novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Izmene u saobraćaju zbog priprema u centru grada

Zbog priprema za događaj u centru grada, kako je istakao, uvedene su privremene izmene u saobraćaju, uz preporuku građanima da planiraju alternativne pravce kretanja.

- Ono što mogu da kažem jeste da pripreme teku planiranom dinamikom. Od ranih jutarnjih časova danas drumski saobraćaj je obustavljen za sva motorna vozila, osim onih koja učestvuju u organizaciji i pripremi događaja - kaže on.

Dalje kako je naveo, pripreme na lokaciji napreduju planiranom dinamikom, uz privremene izmene u saobraćaju i dodatne sadržaje najavljene za sam događaj

- Pripreme napreduju. Takođe, pojedine linije gradskog prevoza koje prolaze ovom deonicom privremeno su obustavljene. Prema najavama, tokom samog skupa biće predstavljena i zastava dužine 500 metara, teška gotovo jednu tonu - za emisiju "Puls Srbije", podsetio je Velimirović.

02:00 BIĆE PREDSTAVLJENA I ZASTAVA DUŽINE 500 METARA, TEŠKA JEDNU TONU! U toku postavljanje bine za skup "Srbija, jedna porodica", ozvučenja i sadržaja za građane Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs